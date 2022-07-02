Reddit'ten dil bariyerlerini yıkacak satın alım - Son Dakika
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Reddit'ten dil bariyerlerini yıkacak satın alım

02.07.2022 01:53
Reddit'ten dil bariyerlerini yıkacak satın alım

Reddit, doğal dil işleme konusunda uzmanlaşmış MeaningCloud'u satın aldığını açıkladı. İşte Reddit'in dil konusunda yeni planları.

Popüler sosyal medya platformu Reddit, makine öğrenimi projelerine yatırım yapmaya devam ediyor. Şirketten gelen son açıklamaya göre, doğal dil işleme firması MeaningCloud'u açıklanmayan bir fiyata bünyesine kattı.

Reddit, doğal dil işleme firması MeaningCloud'u bünyesine kattı

Reddit, makine dili konusunda hedeflerini büyüten şirketlerin başında geliyor. Özel olarak yapılandırılmamış içerikten anlam çıkarma üzerine çalışan MeaningCloud, Reddit'teki konuşmaları analiz etmesiyle biliniyordu.

Reddit'ten dil bariyerlerini yıkacak satın alım

2015 yılında kurulan İspanya merkezli firma, yapılandırılmamış verilerin sınıflandırılması üzerinde çalışıyor. Halihazırda Reddit arayüzünde kullanıcılara öneriler sunan MeaningCloud algoritması, doğal dil işleme sayesinde web içeriklerini değerlendirebiliyor.

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Bu satın alım ayrıca Reddit'in Avrupa pazarına giriş yapmasını da mümkün hale getirecek. İspanya'da bir ofise sahip olacak platform, günümüzde daha çok ABD ve Kanada gibi ülkelerde popüler olarak tercih ediliyor. Ancak doğal dil işleme firmasına yapılan yatırımla diğer dillerde genişlemesi mümkün olacak.

Reddit Veri Başkan Yardımcısı Jack Hanlon anlaşmayla ilgili olarak şu ifadeleri kullandı:

MeaningCloud, topluluğumuzun aradıkları ilgili bilgileri daha da hızlı almasına yardımcı olarak Reddit platformunu güçlendirmeye yardımcı oluyor. MeaningClound'un teknolojisinin eklenmesiyle, kullanıcılarımıza daha basit, daha zengin ve daha alakalı içerik sağlama misyonuna devam edebiliriz. Yetenekli MeaningCloud ekibini Reddit'te ağırlamaktan heyecan duyuyoruz.

Reddit'ten dil bariyerlerini yıkacak satın alım

Reddit'in son zamanlarda makine öğrenimine ilişkin dikkat çekici adımlar attığını söylemek mümkün. Platform geçtiğimiz aylarda kullanıcılara özel içerikler sunan, kişileştirilmiş bir arayüz olan Keşfet özelliğini devreye almıştı.

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!

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Kaynak: Shiftdelete

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