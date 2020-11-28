REDER'den Yargı Reformuyla ilgili bildiri - Son Dakika

REDER'den Yargı Reformuyla ilgili bildiri

28.11.2020 23:08
REDER'den Yargı Reformuyla ilgili bildiri, System.String[]

Re'sen Emekli Edilen Askerler Derneği (REDER) Başkanı Süleyman Göncü, dernek adına yargı reformuna ilişkin basın bildirisi yayımladı.

Re'sen Emekli Edilen Askerler Derneği (REDER) Başkanı Süleyman Göncü, dernek adına yargı reformuna ilişkin basın bildirisi yayımladı.

Re'sen Emekli Edilen Askerler Derneği (REDER) Başkanı Süleyman Göncü, Re'sen Emekli Edilen Askerler Derneği adına yargı reformuyla ilgili olarak bir basın bildirisi yayımladı. Bildiride, "Reder; vatanını, ülkesini, milletini, devletini ve bayrağını canından aziz bilen, dürüst, onurlu ve belki de sırf bu özellikleri dolayısıyla üniformaları haksız yöntemlerle üzerlerinden alınarak itibarları zedelenmek istenmiş, Türk Silahlı Kuvvetleri'nden haksız ve keyfi sebeplerle ilişiği kesilerek mağdur edilmiş hak ve adalet arayışında olan Vatan sevdalısı Türkiye Cumhuriyeti askerlerinin, oluşturduğu 'Allah var, gam yok' felsefesini ilke edinmiş bir dernektir" ifadeleri kullanıldı.

Son günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve yetkililer tarafından dile getirilen "Yargıda Reform" açıklamalarının, on yıllardır adalet arayışı ve beklentisi içinde olan Re'sen emekli edilmiş askerlerin umutlarını yeniden yeşerttiği belirtilen bildiride, şu ifadeler kullanıldı:

"Bizler; 12 Eylül, 28 Şubat ve 15 Temmuz darbe dönemlerinde, emperyalizm uşaklarının güzide Türk Silahlı Kuvvetlerimiz içerisine yerleştirdiği cuntacı kadrolar tarafından, keyfi ve hukuka aykırı biçimlerde, basit disiplin suçları bahane edilerek 'Sırf yerli ve milli kimliklerimizden ötürü' fişlenerek ve sicilleri bozularak TSK'dan ayrılmak zorunda bırakılan kararname mağduru askerleriz. 10.3.2011 tarihli ve 6191 sayılı Kanunla 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu'na eklenen geçici 32'nci maddeyle YAŞ kararlarıyla ilişiği kesilen askerlere, HSYK kararıyla yargıya kapalı idari işlemlerle kamudan re'sen emekli edilen yargı mensuplarına, yine Ergenekon ve Balyoz davalarında haklarında beraat kararı verilen askerlere hakları verilmiş ve itibarları sağlanmıştır. Ancak milliyetçi ve mütedeyyin kimliklerimizin gereği olarak söz konusu cuntacı kadrolara biat etmemiş bizler açıkladığımız düzenlemelerin hiç birinden istifade ettirilmedik. 15 Temmuz işgal girişiminde de görüldüğü üzere, Milletimizin Meclisine, kamu kurumlarına, sokakta direnen vatandaşlarımıza bomba ve kurşun yağdıran hain şebekenin fail ve mahfilleri askeri yargı sistemini de ele geçirmiş, sözde asker ve hukukçu militan üyelerinin büyük çoğunluğu FETÖ terör örgütü iltisaklı oldukları tespit edilerek Askeri Yüksek İdare Mahkemesi (AYİM) kapatılmıştır. Komuta kademelerinin ve adalet sisteminin FETÖ terör örgütünün elinde olduğu dönemlerde, dosyaları Yüksek Askeri Şuradan muhalefet şerhi yememek için kaçırılan biz kararname mağduru subay ve astsubayların hak arayışları engellenmiş, reddedilmiş, bu işlemlere ilişkin yargı yolları örtülü biçimlerde tıkanmış, adalet denetimi ve tecellisi engellenmiştir. Benzer biçimde bilhassa 6191 sayılı Kanunla TSK Personel Kanunu'na eklenen geçici 32'nci maddeden de faydalanmamız engellenmiştir. Hem Re'sen Emekli Askerler Derneği (REDER) olarak hem de üyelerimizin bireysel olarak Kamu Denetçiliği Kurumuna (Ombudsman) başvuruları kabul edilerek incelenmiş, KDK verdiği kararlarla hak ihlallerinin yapıldığını tespit etmiştir. KDK söz konusu kararları; mağduriyetlerin giderilmesine yönelik Milli Savunma Bakanlığına ve gereken yasanın çıkarılmasına yönelik TBMM Başkanlığına göndermiştir. Kamu Denetçiliği Kurumunun söz konusu kararları doğrultusunda konuya ilişkin Derneğimizce hazırlanan gerekçeli yasa teklif taslağı TBMM nezdinde de yetkililerle paylaşılmıştır."

6191 Sayılı Kanun çıkarıldığında bu kanundan istifade etmek için 4 bini aşkın müracaat yapıldığı, ancak bin 543 kişinin yararlanabildiği kaydedilen bildiride, "Kararname mağduru personelin durumu; özlük ve sicil dosyalarının 6191 Sayılı yasanın geçici 32'nci maddesinde öngörülen tıpkı YAŞ kararı ile ihraç edilen personel arasındaki mağdurların belirlenmesindeki aynı yöntemle incelenerek, mağdur edildikleri belirlenenlerin, 6191 Sayılı Kanun kapsamına alınması mümkündür. 6191 Sayılı Kanunu çıkarıldığında bu kanundan istifade etmek için 4 bini aşkın müracaat yapılmış, bin 543 kişi yararlanmıştır. Yargı reformu kapsamında yapılacak bir düzenleme ile aynı orandan daha da düşük sayıda yararlanan çıkacağı değerlendirilmektedir. Kamuoyunca konunun daha net anlaşılabilmesi için ısrarla vurgulanması gereken önemli bir husus da; bizler katiyen TSK'dan ayırma işlemi gerektiren bir suç işlemiş, hakkında bir yargı ya da mahkumiyet kararı olanlarla ilgili olarak bir hak talebinde bulunmuyoruz. Bilakis, 28 Şubat sürecinde aslında yargı yolu kapalı idari işlemlerle (YAŞ kararlarıyla) ilişiği kesilen personelden mağduriyet itibarıyla hiçbir farkı olmayan, hakkında bir yargı ya da mahkumiyet kararı bulunmaksızın emekli edilen ancak yine de Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu'na eklenen geçici 32'nci maddenin kapsamı dışında kalanların da mağduriyetlerinin giderilmesini arzu etmekteyiz. Söz konusu düzenlemeyi Anayasa'nın eşitlik ilkesinin yanı sıra, Türkiye Cumhuriyetinin imzaladığı, ayrımcılığı yasaklayan, etkin başvuru ve adil yargılanma hakkını düzenleyen uluslararası sözleşmelerin de bir gereği olarak talep ediyor ve Kamu Denetçiliği Kurumu Kararları doğrultusunda gerekli yasal düzenlemenin 'YARGI REFORMU' kapsamında tesisini bekliyoruz" denildi.

Bildiride, "Bugüne kadar çıkarılan itibar düzenlemelerinin hiçbirinden faydalandırılmayan Kamu Denetçiliği Kurumu tarafından mağduriyetleri tescillenmiş, biz kararname mağdurları umutlarını hiçbir zaman yitirmediği gibi bu yeni 'Yargı ve adalet reformu'nu, KDK kararları doğrultusunda yapılacak 're'sen emekli askerlerin mağduriyetlerinin giderilmesine ilişkin düzenleme' ile birlikte; gecikmiş de olsa adaletin tecellisi için önemli bir imkan ve FETÖ terör örgütüyle mücadele açısından da ciddi bir kabiliyet olarak görmektedir" ifadeleri kaydedildi. - ANKARA

Kamu Denetçiliği Kurumu, Resmi Gazete, Emekli, TSK, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

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