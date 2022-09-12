Patlayan Xiaomi modeli, sahibinin ölümüne yol açtı! - Son Dakika
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Patlayan Xiaomi modeli, sahibinin ölümüne yol açtı!

12.09.2022 19:09
Patlayan Xiaomi modeli, sahibinin ölümüne yol açtı!

Redmi 6A modeli yüzünden bir kadının öldüğü iddia edildi. Yastığının altına telefonunu koyan kadın, telefon yüzünden hayatını kaybetti.

Bugüne kadar akıllı telefonların birçok kez patladığına şahit olduk. Hindistan'da yaşanan son olay ise bir insanın ölümüne sebep oldu. YouTuber'ın iddiasına göre, Redmi 6A'nın bataryası patladı ve sahibinin ölmesine yol açtı. Xiaomi olayı araştırdığını ve gerekli kurumlar ile iletişim haline olduğunu söyledi.

Xiaomi, Redmi 6A patlamasını araştırıyor

YouTuber MD Talk YT tarafından hazırlanan son video, Xiaomi'nin başına bela olacak gibi duruyor. YouTuber'ın iddiasına göre, bir kadın uyuduğu sırada Redmi 6A telefonunu yastığının yanında tutuyordu. Telefon, henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı patladı ve kadının ölmesine yol açtı.

Patlayan Xiaomi modeli, sahibinin ölümüne yol açtı!

Xiaomi, Hindistan'ı karıştıran bu konuyla ilgili soruşturma başlattığını ve henüz kazanın doğrulanmadığını ifade etti. Ayrıca Redmi 6A'nın daha önce hasar alıp almadığı veya bataryasının orijinal olup olmadığı henüz belirsiz.

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YouTuber ise olayla ilgili daha fazla detay vermek için bazı fotoğraflar paylaştı. Redmi modelinin tamamen yandığını ve kullanılamaz hale geldiğini iddia eden MD Talk YT, ayrıca kadının öldüğünü gösteren bir fotoğraf ortaya koydu.

Xiaomi ise açıklamasında, "Müşteri güvenliği son derece önemlidir ve bu tür konuları son derece ciddiye alıyoruz. Bu noktada ekibimiz etkilenen aile ile temasa geçmeye ve olayın nedenini belirlemeye çalışıyor. Zor zamanda ailenin yanındayız ve onları mümkün olan her şekilde desteklemeyi umuyoruz" dedi.

Patlayan Xiaomi modeli, sahibinin ölümüne yol açtı!

Redmi 6A sahiplerinin yine de henüz endişelenmesine gerek yok. Telefonun hangi şartlar altında patladığı veya önceden hasarlı olup olmadığı bilinmiyor. YouTuber ayrıca Xiaomi ve Redmi'den destek beklediğini söyledi.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!

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Kaynak: Shiftdelete

Cep Telefonu, Xiaomi, India, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Patlayan Xiaomi modeli, sahibinin ölümüne yol açtı! - Son Dakika

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