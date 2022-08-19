Uygun fiyatlı Redmi A1+ IMEI veri tabanında ortaya çıktı

Akıllı telefon pazarının başarılı oyuncularından Xiaomi'nin alt markası Redmi, çok yakında A1+ modeliyle kullanıcıların karşısına çıkacak. Cihaz hakkında şimdiye kadar çok fazla bilgi gelmedi. Ancak bu durum an itibariyle değişti. Zira akıllı telefon, kısa bir süre önce IMEI veri tabanında ortaya çıktı. İşte ayrıntılar!

Redmi A1+ IMEI veri tabanında

Redmi A1+, 220733SFG model numarasıyla IMEI veri tabanında ortaya çıktı. Sektörde sızıntılarıyla bilinen Simarpal Singh, akıllı telefonun teknik özelliklerinin yakında piyasaya sürülmesi beklenen Redmi A1 ile aynı olacağını iddia etti.

Eğer söylentiler doğruysa akıllı telefon, MediaTek Helio A22 işlemcisinden güç alacak. Bütçe dostu cihazlar için üretilen yonga seti, 12 nm mimariye sahip. Öte yandan dört 2.0 GHz ARM Cortex-A53 çekirdeğine ve PowerVR GE8320 grafik birimine ev sahipliği yapıyor.

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Cihazda 3 GB RAM mevcut olacak. Bunun dışında kutudan çıkar çıkmaz Android 12 işletim sistemini çalıştıracak. LTE, 2.4GHz WiFi ve Bluetooth 5.0 gibi özellikler de mevcut olacak. Son olarak yan tarafa konumlandırılmış parmak izi okuyucusuyla gelecek.

Akıllı telefonun ne zaman tanıtılacağı ise henüz belli değil. Ancak son dönemde hakkında ortaya çıkan söylentilerin ve raporların artması, bu tarihin çok uzakta olmadığını doğrular nitelikte.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Redmi A1+, 2022 standartlarında beklentileri karşılar mı? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!