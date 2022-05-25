Xiaomi, geçtiğimiz aylarda yeni amiral gemisi modeli olan Redmi K50 Pro'yu tanıttı. Redmi K50 Pro inceleme videosuyla karşınızdayız.

Redmi K50 Pro inceleme

ShiftDelete YouTube kanalında farklı içerikler ile karşınıza çıkmaya devam ediyoruz. Bu videomuzda Redmi K50 Pro modelini inceledik. Dilerseniz sözü daha fazla uzatmayalım ve sizleri videomuz ile baş başa bırakalım.

Redmi K50 Pro, gücünü MediaTek tarafından üretilen Dimensity 9000 işlemciden alıyor. İşlemcide 1 adet 3.05GHz Arm Cortex-X2 performans çekirdeği, 3 adet 2.85GHz Arm Cortex-A710 ve 4 adet 1.8GHz Arm Cortex-A510 verimlilik çekirdeği bulunuyor. Grafik arabiriminde ise Adreno 710 mevcut.

Ekran konusunda oldukça iddialı olan cihazda 6.67 inç AMOLED panel mevcut. QHD Plus çözünürlüğe sahip ekran, 120Hz tazeleme hızıyla karşımıza çıkıyor. Redmi K50 Pro modelinin ekranı, günlük kullanımda beklentileri fazlasıyla karşılıyor.

Redmi K50 Pro, 8 GB ve 12 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneğine sahip. Şirket, dahili hafıza olarak 128 GB, 256 GB ve 512 GB seçeneklerini sunuyor.

Üçlü kamera dizilimine sahip modelde OIS destekli 108 Megapiksel ana kamera, 8 Megapiksel ultra geniş açılı kamera ve 2 Megapiksel makro lens bulunuyor. Ön kamerada ise 20 Megapiksel lens kullanılmış.

Android 12 tabanlı MIUI 13 arayüzüyle tanıtılan cihazda Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS, NFC ve yan tarafa konumlandırılmış parmak izi okuyucu mevcut. Ayrıca cihazda 120W hızlı şarj desteğine sahip 5.000 mAh batarya bulunuyor.

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Redmi K50 Pro teknik özellikleri