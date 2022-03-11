Redmi K50 Serisi 17 Mart'ta Piyasada Boy Gösterecek! - Son Dakika
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Redmi K50 Serisi 17 Mart'ta Piyasada Boy Gösterecek!

11.03.2022 05:28
Redmi K50 Serisi 17 Mart'ta Piyasada Boy Gösterecek!

Uzun zamandır piyasaya sürüleceği söylenen Redmi K50 serisi akıllı telefonlar 17 Mart'ta Çin'de tanıtılacak. Gelen bilgilerde, cihazın işlemcisi ve kamera detayları ortaya çıkıyor.

Uzun zamandır piyasada yerini alacağı söylenen fiyat-performans ürünü, Redmi K50 serisi 17 Mart'ta ilk olarak Çin'de piyasaya çıkacak.

Xiaomi, özellikle global piyasada Redmi markasına önem veriyor. Şirket sadece akıllı telefonları ile değil, giyilebilir teknolojik ürünler ile gündemdeki yerini koruyor.

Redmi markası, Çinin sosyal medya plaformu olan Weibo hesabı üzerinden resmi açıklama yaptı.

Duyuru, amiral gemisi Snapdragon 8 Gen 1 işlemciye sahip yeni Redmi K50G oyun telefonunun tanıtılmasından birkaç hafta sonra gelmesi dikkat çekti.

Redmi K50 Serisi 17 Mart'ta Piyasada Boy Gösterecek!

Redmi K50 Serisi 17 Mart'ta Piyasada Boy Gösterecek!

Şirket'in 17 Mart'ta gerçekleştireceği etkinlikte normal model, Pro varyantı ve Redmi Pro+ modeli gibi üç akıllı telefonun daha lansmanını görebiliriz.

Redmi K50 serisindeki başlangıç modeli, OnePlus 9R ve Realme GT Neo 2 gibi popüler telefonlara da güç veren Snapdragon 870 yonga setine sahip olabilir.

Cihazın Pro sürümü, MediaTek Dimensity 8100 işlemci ile geldiği söylenirken, K50 Pro+ varyantının bir Mediatek Dimensity 9000 yongası alabilir.

Redmi K50'nin Pro modellerinin 108 megapiksel üçlü arka kamera kurulumuna sahip olacağını ve bunun da OIS desteğine sahip olacağı söyleniyor.

Redmi K50 Serisi 17 Mart'ta Piyasada Boy Gösterecek!

Cihazlar, gaming sürümüyle aynı ekran olan 2400 x 1080 piksel çözünürlüğe ve 120Hz yenileme hızına sahip 6.67 inç OLED ekrana sahip olabilir. Akıllı telefon, 12 GB RAM ve 120W hızlı şarj desteği ile geleceği tahmin ediliyor.

Yakında piyasada boy gösterecek bu akıllı telefonun daha öncesinde AnTuTu üzerinde yapılan testlerde 1.000.000 puan barajını aştığı biliniyor.

Markanın yeni Redmi K50 serisini hangi pazara getireceği tam olarak bilinmiyor.

Ancak hızlı bir şekilde global piyasada boy göstereceği ve Türkiye gibi yoğun talep gördüğü piyasada var olabileceği söyleniyor.

YORUMLAR
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Çin Halk Cumhuriyeti, Xiaomi, Medya, Mart, Teknoloji, Son Dakika

Kaynak: Tekmoloji

Son Dakika Teknoloji Redmi K50 Serisi 17 Mart'ta Piyasada Boy Gösterecek! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Redmi K50 Serisi 17 Mart'ta Piyasada Boy Gösterecek! - Son Dakika
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