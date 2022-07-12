Redmi K50i, AnTuTu Testinde A15 Bionic ve Snapdragon 888'i Geride Bıraktı

Xiaomi'nin 20 Temmuz'da tanıtmayı planladığı Redmi K50i lansmana sayılı günler kala ses getirmeye başladı. Xiaomi'nin paylaştığı son tanıtım posterinde AnTuTu skorunu göstererek cihazın performansına ışık tuttu.

Gücünü MediaTek Dimensity 8100 yonga setinden alan Redmi K50i, AnTuTu testlerinde 822.274 gibi yüksek bir skora ulaşarak iPhone 13'e güç veren Apple 15 Bionic çipin 782.653 puan alırken, 804.131 puan alarak şimdiye kadarki en hızlı Android işlemci Snapdragon 888'i geride bırakmayı başardı.

Redmi K50i Teknik Özellikleri

Henüz resmi olarak tanıtılmadığı için teknik özelliklere tam olarak hakim olamasak da bir kısmı internete sızmış durumda;

Redmi K50i, 144 Hz ve maksimum 650 nit parlaklığa ulaşan Dolby Vision özellikli 6.6 inç Full HD+ IPS LCD ekran kullanıyor.

Kamerlar söz konusu olduğunda 64MP birincil kamera, 2MP makro kamera ve 8MP geniş açılı lensle üç arka kameraya sahip olurken, selfie ve görüntülü aramalar için 16MP ön kamera yer alacak.

Redmi K50i'nin 67W hızlı şarj desteğine sahip 5.080mAh batarya ile diğer Xiaomi telefonlar gibi, de Android 12 tabanlı MIUI 13 arayüzü ile piyasaya çıkması bekleniyor.