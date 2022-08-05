Redmi K50S Pro, AnTuTu'da! İşte puanı - Son Dakika
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Redmi K50S Pro, AnTuTu'da! İşte puanı

05.08.2022 17:02
Redmi K50S Pro, AnTuTu'da! İşte puanı

Redmi K50S Pro, AnTuTu performans testlerinde ortaya çıktı. Peki akıllı telefon, kullanıcılara nasıl bir performans sunacak?

Akıllı telefon pazarının başarılı oyuncularından Xiaomi'nin alt markası Redmi, çok yakında K50S Pro ile kullanıcıların karşısına çıkacak. Cihaz hakkında şimdiye dek çok fazla bilgi gelmedi. Ancak bu durum an itibariyle değişti. Zira akıllı telefon, kısa bir süre önce AnTuTu'da ortaya çıktı. İşte ayrıntılar!

Redmi K50S Pro kullanıcılara neler sunacak?

Akıllı telefonların nasıl bir performans gösterdiğini her ay yayınladığı listelerle ortaya koyan AnTuTu, şimdi de yaklaşan Redmi K50S Pro modelinin puanını ortaya çıkardı. Aynı zamanda cihazın güç alacağı işlemcisi de belli oldu.

Redmi K50S Pro, AnTuTu'da! İşte puanı

Redmi K50S Pro, 22081212C model numarasıyla AnTuTu'da göründü. Cihaz, platformda yapılan testlerden toplam 1.120.691 puan almayı başardı. CPU 261 bin 363, GPU 489 bin 064, RAM 193 bin 133 ve kullanıcı arayüzü ve deneyim testlerinden ise 177 bin 131 puan alan akıllı telefonda yer alacak işlemci de artık belli oldu diyebiliriz.

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Akıllı telefon, amiral gemisi özellikleriyle kullanıcı karşısına çıkacak. Aynı zamanda AnTuTu testlerinden de Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 işlemcisi kullanan diğer modellere benzer puanlar almayı başardı. Aynı zamanda LPDDR5 RAM ve UFS 3.1 depolama teknolojileriyle gelecek.

Akıllı telefon kutudan çıkar çıkmaz Android 12 tabanlı MIUI 13'ü çalıştıracak. Ayrıca FHD+ çözünürlüklü 120 Hz ekran, 120W desteği bulunan 5.000 mAh pil, 12 GB'a kadar RAM ve 256 GB depolamayla çıkış yapacak.

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Kaynak: Shiftdelete

Xiaomi, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Redmi K50S Pro, AnTuTu'da! İşte puanı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Redmi K50S Pro, AnTuTu'da! İşte puanı - Son Dakika
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