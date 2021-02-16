Redmi Note 10 Serisi 4 Mart'ta Piyasaya Yerini Alacak! - Son Dakika

Redmi Note 10 Serisi 4 Mart'ta Piyasaya Yerini Alacak!

16.02.2021 17:21
Redmi Note 10 Serisi 4 Mart'ta Piyasaya Yerini Alacak!, System.String[]

Redmi Note 10 serisi akıllı telefonlar, 4 Mart'ta piyasada yerini almaya hazırlanıyor. Şirket Redmi Note 10 akıllı telefonların yanında, giyilebilir teknolojilerinde tanıtacağı açıklandı.

Redmi Note serisi akıllı telefonlar piyasada yer almasından beri oldukça ilgi gördü. Şirket hem Performans hemde Fiyat bakımından rakiplerine göre ideal bir akıllı telefon piyasaya sürmüş oldu. Xiaomi firması Redmi Note 9 serisini geçen yılın Mart ayında piyasaya sürmüştü. Şirket'in bu geleneği devam ettireceği ve Redmi Note 10 serisinin resmi olarak 4 Mart'ta piyasaya çıkacağını resmen onaylandı.

Redmi Note 10 Serisi 4 Mart'ta Piyasaya Sürülecek

Şirket, yeni seriyle ilgili ayrıntıları henüz açıklamadı, ancak kaynaklar dört model içereceğini söylüyor: Redmi Note 10, Redmi Note 10 5G, Redmi Note 10 Pro 4G ve Redmi Note 10 Pro 5G olacağı bildirildi.

Redmi markası Hindistan'da Twitter üzerinden bir anket yaptı. Bu ankete göre, üretici Redmi Note 10 modelinde 120Hz yenileme hızına sahip bir LCD veya AMOLED ekran görmek isteyip istemediklerini kullanıcılara soruldu. Ankete katılan kullanıcılardan yaklaşık % 88'i AMOLED ekranı seçti.

Redmi Note 10 serisi üstün özelliklerle ve 108 megapiksel ana kamera ile donatılacak ve piyasadaki en ucuz akıllı telefon olacağı bildirildi.

Redmi Note Serisi: 200 Milyon Satış Rakamına Ulaştı

Xiaomi, küresel pazarda en büyük üçüncü akıllı telefon markasıdır. Redmi Note serisi 200 Milyon satış rakamını aşarak büyük bir yol katettiğini ispatladı. Şirket Redmi Note serisinde liderliğe ulaşmak istiyor.

Xiaomi, Qualcomm'un Snapdragon 888 yonga seti ile tasarlanmış ilk amiral gemisini ortaya çıkaran şirkettir. Marka, MIUI 12.5 ile birlikte Aralık ayında mi 11'i ortaya çıkardı. Son zamanlarda şirket, küresel pazarlar için yeni amiral gemisini resmi olarak duyurdu. Yeni yazılım dış görünümü ve amiral gemisinin yanı sıra, şirket'in ilerlemesiyle ilgili ayrıntıları açıklama fırsatı buldu. Geçen yıl pazarı kasıp kavuran salgına rağmen marka, dünyanın üçüncü büyük akıllı telefon markası olmayı başardı. Redmi markası da geçen yıl bazı rekorlar kırdı.

Markanın raporuna göre, En dikkat çeken on pazarda ilk akıllı telefon markası oldu. Ayrıca, 36 pazarda en az üçüncü sırayı elde etti. Çin devi, 2020 yılının 3. çeyreğinde yıllık % 3.639'luk etkileyici bir büyüme ile üst sınıf segmentte en hızlı büyüyen marka ünvanını aldı. Şirket'in Mart ayında yapacağı lansmanda, bir tek Redmi Note 10 serisini tanıtmayacağı, aynı zamanda yeni giyilebilir teknolojilerinde Mart ayında yapılacak lansmanda gösterime sunacağı bildirildi.

Xiaomi, Mart, 5G, Teknoloji, Son Dakika

Kaynak: Tekmoloji

Son Dakika Teknoloji Redmi Note 10 Serisi 4 Mart'ta Piyasaya Yerini Alacak! - Son Dakika


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