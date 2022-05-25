Redmi Note 11 SE tanıtıldı: Uygun fiyatlı seçenek! - Son Dakika
Üye Girişi

Redmi Note 11 SE tanıtıldı: Uygun fiyatlı seçenek!

25.05.2022 16:36
Redmi Note 11 SE tanıtıldı: Uygun fiyatlı seçenek!

Redmi Note 11T serinin uygun fiyatlı üyesi: Redmi Note 11 SE özellikleri ve fiyatı ile karşımızda. İşte telefonun detayları!

Xiaomi'nin alt markası Redmi'nin Çin'de gerçekleştirdiği etkinlikte, Redmi Note 11T serinin ve Xiaomi mi Band 7'nin yanı sıra yeni kulaklık ve dizüstü bilgisayarlarında tanıtımı gerçekleştirildi. Ancak bu cihazlar zaten lansman öncesinde sızdırılmıştı, etkinliğin sürpriz ürünü Redmi Note 11 SE modeli oldu.

Maalesef bu yeni bir akıllı telefon değil. 2021'in ilk yarısında Redmi Note 10 5G modelini piyasaya süren şirket, bu telefonu Redmi Note 10T 5G ve Poco M3 Pro 5G olarak farklı pazarlarda satışa sundu ve dış görünümünde çeşitli değişikliklere gitti. Çıkışının üzerinden 1 yıl geçen telefon bu kez yeni bir isimle Redmi Note 11 SE olarak satışa sunuldu. Ancak bu kez bazı donanımsal değişiklikler söz konusu.

Mi Band 7

Redmi Note 11 SE özellikleri

Poco M3 Pro 5G ile neredeyse aynı tasarıma sahip olan telefonda, önceki üç modelden farklı olarak 2 Megapiksel çözünürlüğündeki makro kamera bulunmuyor. 6.5 inç büyüklüğünde Full HD+ çözünürlük ve 90 Hz yenileme hızı sunan bir ekrana ev sahipliği yapan telefonun, ön kamerası 8 Megapiksel.

Redmi Note 11 SE tanıtıldı: Uygun fiyatlı seçenek!

Arka tarafta 48 Megapiksel ana kamera ve 2 Megapiksel derinlik algılama sensörünü görüyoruz. 4/ 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanı ile gelen telefon, MediaTek Dimensity 700 işlemciden güç alıyor.

Redmi Note 11T Pro ve Pro+ tanıtıldı

7 nm fabrikasyon süreci ile üretilen bu sekiz çekirdekli işlemci, 2.2 GHz hızında çalışıyor. Mali-G57 MC2 GPU'ya ev sahipliği yapan işlemcide dört adet Cortex A76 ve dört adet Cortex A55 çekirdeği yer alıyor.

Android 11 işletim sistemi ve MIUI 12 arayüzü ile kutudan çıkan telefon, 5000 mAh bataryaya sahip.

Redmi Note 11 SE fiyatı

Gölge Siyahı ve Uzay Mavisi renk seçenekleri ile satışa sunulan Redmi Note 11 SE fiyatı başlangıç için 165 dolar olarak belirlendi. 8 GB RAM'li modelin fiyatı ise 210 dolar seviyesinde.

YORUMLAR
500
Redmi Note 11T Pro ve Pro+ tanıtıldı Redmi Note 11T Pro ve Pro+ tanıtıldı
Kaynak: Shiftdelete

Çin Halk Cumhuriyeti, Xiaomi, dolar, 5G, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Redmi Note 11 SE tanıtıldı: Uygun fiyatlı seçenek! - Son Dakika


Son Dakika
16:20 Eski Başbakan Khan'ın protestro çağrısı sonrası Pakistan'da polisten halka sert müdahale: Onlarca kişi gözaltına alındı
16:03 4 bakanlık kira artışlarıyla ilgili toplandı! 4 başlık masaya yatırıldı
16:02 Video tartışmasından sonra gündem Kılıçdaroğlu ile Erdoğan oldu! Kılıçdaroğlu hakkında 267 bin, Erdoğan hakkında ise 116 bin tweet atıldı
15:47 Sağlık Bakanı Koca "Maymun çiçeği virüsü" hakkında konuştu: Vaka bizde olmadı
15:46 Fenomen Reynmen'in başı eski organizasyon şirketiyle belada! Hakkında 3 milyon 895 bin TL'lik icra takibi başlatıldı
15:37 Gülümse Kaderine dizisinde bu akşam neler olacak? Fırat ve Ekin neden kavga edecek?
15:28 Şoför, aracının dörtlü ikaz lambasını açarak yavaşladı, arkadan gelen kamyonet aracı hurdaya çevirdi
15:21 Dünya bu skandal görüntüleri konuşuyor! Ölen adamın üzerinde tangasıyla twerk yaptı
15:05 ABD'de bir ilkokula düzenlenen saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı! Saldırgan bir süre bahçede dolanmış
14:50 Ünlü oyuncu Alperen Duymaz'dan boşanma iddialarına fotoğraflı yalanlama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2022 16:45:21. #1.13#
SON DAKİKA: Redmi Note 11 SE tanıtıldı: Uygun fiyatlı seçenek! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement