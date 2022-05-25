Redmi Note 11 SE tanıtıldı: Uygun fiyatlı seçenek!

Xiaomi'nin alt markası Redmi'nin Çin'de gerçekleştirdiği etkinlikte, Redmi Note 11T serinin ve Xiaomi mi Band 7'nin yanı sıra yeni kulaklık ve dizüstü bilgisayarlarında tanıtımı gerçekleştirildi. Ancak bu cihazlar zaten lansman öncesinde sızdırılmıştı, etkinliğin sürpriz ürünü Redmi Note 11 SE modeli oldu.

Maalesef bu yeni bir akıllı telefon değil. 2021'in ilk yarısında Redmi Note 10 5G modelini piyasaya süren şirket, bu telefonu Redmi Note 10T 5G ve Poco M3 Pro 5G olarak farklı pazarlarda satışa sundu ve dış görünümünde çeşitli değişikliklere gitti. Çıkışının üzerinden 1 yıl geçen telefon bu kez yeni bir isimle Redmi Note 11 SE olarak satışa sunuldu. Ancak bu kez bazı donanımsal değişiklikler söz konusu.

Mi Band 7

Redmi Note 11 SE özellikleri

Poco M3 Pro 5G ile neredeyse aynı tasarıma sahip olan telefonda, önceki üç modelden farklı olarak 2 Megapiksel çözünürlüğündeki makro kamera bulunmuyor. 6.5 inç büyüklüğünde Full HD+ çözünürlük ve 90 Hz yenileme hızı sunan bir ekrana ev sahipliği yapan telefonun, ön kamerası 8 Megapiksel.

Arka tarafta 48 Megapiksel ana kamera ve 2 Megapiksel derinlik algılama sensörünü görüyoruz. 4/ 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanı ile gelen telefon, MediaTek Dimensity 700 işlemciden güç alıyor.

Redmi Note 11T Pro ve Pro+ tanıtıldı

7 nm fabrikasyon süreci ile üretilen bu sekiz çekirdekli işlemci, 2.2 GHz hızında çalışıyor. Mali-G57 MC2 GPU'ya ev sahipliği yapan işlemcide dört adet Cortex A76 ve dört adet Cortex A55 çekirdeği yer alıyor.

Android 11 işletim sistemi ve MIUI 12 arayüzü ile kutudan çıkan telefon, 5000 mAh bataryaya sahip.

Redmi Note 11 SE fiyatı

Gölge Siyahı ve Uzay Mavisi renk seçenekleri ile satışa sunulan Redmi Note 11 SE fiyatı başlangıç için 165 dolar olarak belirlendi. 8 GB RAM'li modelin fiyatı ise 210 dolar seviyesinde.