Redmi Note 11T Pro serisine yoğun ilgi: 1 saatte rekor satış! - Son Dakika
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Redmi Note 11T Pro serisine yoğun ilgi: 1 saatte rekor satış!

01.06.2022 22:38
Redmi Note 11T Pro serisine yoğun ilgi: 1 saatte rekor satış!

Geçtiğimiz hafta tanıtılan Redmi Note 11T Pro serisi dün Çin'de ilk satışına çıktı. Akıllı telefonlar 1 saatte önemli bir rekora imza attı.

Xiaomi'nin bağımsız markası Redmi, geçtiğimiz hafta Note 11T Pro serisini tanıttı. Teknik özellikleriyle orta segmente hitap eden seri, planlandığı üzere dün Çin'de satışa çıktı. Akıllı telefonlar satışa çıktığı ilk bir saat içerisinde adeta bir rekora imza attı.

Redmi Note 11T Pro serisi 1 saatte 270 bin sattı

Bilindiği üzere Çinli akıllı telefon üreticileri, ürünleri ilk olarak Çin'de daha sonra küresel pazarlarda satışa çıkarıyor. Redmi Note 11T Pro serisi de aynı şekilde dün sabah saatlerinde ülkede satışa çıktı. Ancak seriye olan ilgi öylesine büyüktü ki satıştaki ilk saatinde tamı tamına 270 bin adet satmayı başardı.

  • Redmi Note 11T Pro serisine yoğun ilgi: 1 saatte rekor satış!

Seride MediaTek Dimensity 8100 işlemcisi mevcut. 5 nm mimariyle üretilen yonga seti, 2.85 GHz hızında çalışan sekiz çekirdeğe ve Mali-G610 MC6 grafik birimine sahip. Aynı zamanda LPDDR5 ve UFS 3.1'i de destekliyor.

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İki cihazda da 6.6 inç Full HD+ çözünürlüklü IPS LCD panel karşımıza çıkıyor. Ayrıca ekranda 30 Hz ile 144 Hz arasında değişken yenileme hızları bulunuyor.

Önde 16 Megapiksel selfie, arkada ise 64 Megapiksel ana, 8 Megapiksel ultra geniş ve 2 Megapiksel makro sensörlerine sahipler.

Redmi Note 11T Pro serisine yoğun ilgi: 1 saatte rekor satış!

Redmi Genel Müdürü Lu Weibing, bir süre önce Weibo'dan paylaştığı posterle bu iddiaları doğruladı. Akıllı telefonların fiyatları ise şu şekilde;

Note 11T Pro

6GB + 128GB – 270 dolar

8GB + 128GB – 285 dolar

8GB + 256GB – 315 dolar

Note 11T Pro+ (8 GB RAM)

128GB – 300 dolar

256GB – 330 dolar

512GB – 360 dolar

Note 11T Astro Boy Limited Edition

8GB + 256GB – 375 dolar

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce seri, bu başarısını sürdürecek mi? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.

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Kaynak: Shiftdelete

Çin Halk Cumhuriyeti, Xiaomi, dolar, Güncel, Son Dakika

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