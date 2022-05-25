Redmi Note 11T Pro ve Pro+ tanıtıldı

Xiaomi, Çin'de düzenlediği basın lansmanında uzun süredir sızıntılar ile gündemden düşmeyen Redmi Note 11T serisi telefonlarını ve akıllı bilekliği mi Band 7'yi tanıttı. Redmi Note 11T Pro ve Note 11T Pro+ ortak özellikleri ile başlayacak olursak: 6.6 inç ekran ve MediaTek Dimensity 8100 işlemci yer alıyor.

TSMC'nin 5 nm fabrikasyon süreci ile üretilen Dimensity 8000, 2.85 GHz hızında çalışan sekiz çekirdekli bir işlemci. LPDDR5 ve UFS 3.1 teknolojilerini destekleyen işlemci, Arm Mali-G610 MC6 GPU'ya sahip.

Redmi Note 11T Pro ve Pro+ özellikleri

Her iki telefonda 6.6 inç büyüklüğünde IPS LCD ekran yer alıyor. Full HD+ yani 2460×1080 piksel çözünürlük sunan bu ekranlar, 30 Hz ile 144 Hz arasında değişken bir yenileme hızına sahip.

Mi Band 7

Üst kısımdaki ortalanmış delik 16 Megapiksel ön kameraya ev sahipliği yaparken, telefonların arka tarafına baktığımızda 64 Megapiksel Samsung ISOCELL GW1 ana kameraya 8 Megapiksel ultra geniş açılı ve 2 Megapiksel makro kameranın eşlik ettiğini görüyoruz.

Yine her iki telefon 8 GB'a kadar LPDDR5 RAM ve 256 GB/ 512 GB UFS 3.1 depolama seçeneği ile gelirken, kutudan Android 12 işletim sistemi ve MIUI 13 arayüzü ile çıkıyorlar. İki telefon arasında ne fark var? dediğinizi duyar gibiyiz, en büyük fark pil ve şarj tarafında karşımıza çıkıyor.

Redmi Note 11T Pro'da 67W hızlı şarj desteğine sahip olan 5080 mAh kapasiteli batarya yer alırken, Pro+ modelinde 120W hızlı şarj desteği sunan 4400 mAh batarya bulunuyor.

Xiaomi, Pro+ modelinin 19 dakika gibi kısa bir sürede 0'dan yüzde 100 şarja ulaşabildiğini belirtirken, Surge P1 çipi sayesinde şarj sıcaklıklarının sürekli izlendiğini belirtiyor. IP53 sertifikasına sahip olan telefonların parmak izi okuyucusu yan tarafta yer alıyor.

Redmi Note 11T Pro ve Pro+ modelleri Atomik Gümüş, Zaman Mavisi ve Gece Siyahı renk seçenekleri ile geliyor. Ayrıca telefonun arkasına kazınmış manga karakterine sahip Note 11T Pro+ modelini temel alan Astro Boy versiyonu da duyuruldu.

Redmi Note 11T Pro fiyatı ne kadar?

Cihazların Türkiye fiyatı henüz açıklanmadı, ancak dolar bazlı fiyatları şu şekilde;

Note 11T Pro

6GB + 128GB – 270 dolar

8GB + 128GB – 285 dolar

8GB + 256GB – 315 dolar

Note 11T Pro+

8GB + 128GB – 300 dolar

8GB + 256GB – 330 dolar

8GB + 512GB – 360 dolar

Note 11T Astro Boy Limited Edition

8GB + 256GB – 375 dolar