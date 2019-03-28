Son Dakika Haberleri: Redmi Note 7 Satışta! - Neler Sunuyor?

Redmi Note 7 Satışta! - Neler Sunuyor?

35 dakika önce

Redmi Note 7 modeli Xiaomi'nin bugün gerçekleştirilen lansmanında tanıtılan modellerden biriydi.

Redmi Note 7 modeli Xiaomi'nin bugün gerçekleştirilen lansmanında tanıtılan modellerden biriydi. Açıklanan bilgilere göre 4 GB RAM + 64 GB depolama alanı sunan modeli 1999 TL'ye satılacakken, 4 GB RAM + 128 GB depolama alanı sunan model 2349 TL'ye satılacak. Bu videomuzda, Redmi Note 7 modelinin özelliklerine bir ön bakış attık.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 05:08 Kaynak: Youtube

xiaomi, Genel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Konuşarak Bir Saatte 12 Bin TL Kazanıyorlar Gökçe Bahadır, Albümden Kazandığı Tüm Parayı Bağışladı Çin, Türkiye'deki Yatırımlarını İkiye Katlayacak MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Cumhurbaşkanlığı Seçimi 2023'te Yapılacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.3.2019 17:43:43. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Redmi Note 7 Satışta! - Neler Sunuyor?
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]