Redmi Note 7 Satışta! - Neler Sunuyor?
35 dakika önce
Redmi Note 7 modeli Xiaomi'nin bugün gerçekleştirilen lansmanında tanıtılan modellerden biriydi.
Redmi Note 7 modeli Xiaomi'nin bugün gerçekleştirilen lansmanında tanıtılan modellerden biriydi. Açıklanan bilgilere göre 4 GB RAM + 64 GB depolama alanı sunan modeli 1999 TL'ye satılacakken, 4 GB RAM + 128 GB depolama alanı sunan model 2349 TL'ye satılacak. Bu videomuzda, Redmi Note 7 modelinin özelliklerine bir ön bakış attık.
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Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 05:08 Kaynak: Youtube
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