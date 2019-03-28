Redmi Note 7 Satışta! - Neler Sunuyor?

Redmi Note 7 modeli Xiaomi'nin bugün gerçekleştirilen lansmanında tanıtılan modellerden biriydi.

Redmi Note 7 modeli Xiaomi'nin bugün gerçekleştirilen lansmanında tanıtılan modellerden biriydi. Açıklanan bilgilere göre 4 GB RAM + 64 GB depolama alanı sunan modeli 1999 TL'ye satılacakken, 4 GB RAM + 128 GB depolama alanı sunan model 2349 TL'ye satılacak. Bu videomuzda, Redmi Note 7 modelinin özelliklerine bir ön bakış attık.

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