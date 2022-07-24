Redmi Pad 5G kanlı canlı görüntülendi - Son Dakika
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Redmi Pad 5G kanlı canlı görüntülendi

24.07.2022 09:00
Redmi Pad 5G kanlı canlı görüntülendi

İlk olarak 2020 yılında sızıntılar ile gündeme gelen ve fiyatı ortaya çıkan Redmi Pad 5G modelinin fotoğrafı paylaşıldı.

İlk olarak 2020 yılında sızıntılarla karşımıza çıkan Redmi Pad 5G, tekar kendini gösterdi. Tanıtım tarihi sızdırılan Redmi Pad 5G modelinin fotoğrafı ortaya çıktı.

Redmi Pad 5G fotoğrafı sızdırıldı

Uygun fiyatlı modellerle tablet pazarında rekabeti artırmak isteyen Xiaomi, Redmi markası altında yeni bir model ortaya koyacak. Xiaomi Pad 5 ve Pad 5 Pro modelleriyle kullanıcıların karşısına çıkan şirket, uygun fiyatlı Redmi Pad 5G için hazırlıklarını tamamladı.

Redmi Pad 5G kanlı canlı görüntülendi

Redmi Pad 5G, gücünü Qualcomm tarafından üretilen Snapdragon 765G işlemciden alacak. 7 nm EUV teknolojisiyle üretilen işlemcide 1 adet 2.4GHz ARM Cortex-A76 (Kryo 475), 1 adet 2.0GHz ARM Cortex-A76 ve 6 adet 1.8GHz ARM Cortex-A55 çekirdek yer alıyor. Grafik arabiriminde ise 620 mevcut.

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Ekran özellikleri hakkında henüz detaylı bilgi mevcut değil. Analistler, 2020 yılında yayınlanan raporda yer alan 90Hz ekran tazeleme oranının kullanıcılara sunulacağını tahmin ediyor. Redmi Pad 5G model, Ağustos ayında gerçekleştirilecek etkinlikte tanıtılacak.

Tek arka kamerayla tanıtılacağı belirtilen modelde Sony tarafından üretilmiş 48 Megapiksel sensör kullanılacak. Arka kamera performansının giriş seviyesi akıllı telefonlardan daha iyi olacağı tahmin ediliyor.

Yeni model, Android 12 tabanlı MIUI 13 arayüzüyle gelecek. Cihazın 30W hızlı şarj teknolojisine sahip batarya ile tanıtılacağı belirtiliyor. Bununla birlikte Redmi yeni modelini, Çin pazarında 1.999 yuan (yaklaşık 302) fiyat etiketiyle satışa sürecek.

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorumlar kısmında ve SDN Forum'da paylaşabilirsiniz.

YORUMLAR
500
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Kaynak: Shiftdelete

Xiaomi, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Redmi Pad 5G kanlı canlı görüntülendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Redmi Pad 5G kanlı canlı görüntülendi - Son Dakika
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