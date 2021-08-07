Redoks Lüleburgazspor'un forma gelirlerinin bir kısmı ağaçlandırma için TEMA'ya bağışlanacak - Son Dakika

Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Redoks Lüleburgazspor Kulübünce, yeni sezon forma gelirlerinin bir kısmı yanan ormanların ağaçlandırılması için bağışlanacak.

Kulüp Başkanı Yılmaz Canpolat, 2021-2022 yılı yeni sezon formalarının 9 Ağustos tarihinde satışa çıkacağını bildirdi.

Forma satışlarından elde edilecek gelirin yüzde 20'sini ağaçlandırma amacıyla TEMA Vakfı'na bağışlayacaklarını belirten Canpolat, tasarlanan formanın yeşil bölümüne farkındalık oluşturmak amacıyla ağaç motifi eklediklerini ifade etti.

5 bin formayı satmayı hedeflediklerini dile getiren Canpolat, "Yangınlardan dolayı zor dönemlerden geçiyoruz ve biz de Redoks Lüleburgazspor olarak, Lüleburgaz halkı adına çorbada tuzumuz olsun istedik. Amatör takımlardan TEMA'ya destek olan ilk biziz. Bunun için 5 bin forma bastırdık inşallah en kısa zamanda 50 bini bulur. Bütün iş adamlarımızı ve Lüleburgaz halkını kampanyaya destek olmaya bekliyoruz." diye konuştu.