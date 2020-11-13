Reebok ve Cardi B, ilk ayakkabı koleksiyonuna imza attı
13.11.2020 01:04
Dünya genelinde çeşitli alanlarda çalışmalarını sürdüren süperstar Cardi B, kendine özgü karakterini ve herkesin kabul ettiği yaratıcılığını konuşturduğu yepyeni bir kampanya başlattı. Reebok, tüm zamanların en ikonik yıldızlarından biri olan Cardi B iş birliğiyle yarattığı ilk ayakkabı koleksiyonunu satışa sunuyor. 13 Kasım'da raflardaki yerini alan bu koleksiyon, kadınları kendilerini ifade etmeye ve çekinmeden gerçek karakterlerini yansıtmaya teşvik eden bir misyona hayat veriyor.
Cardi B, Reebok ile iş birliğinin sıradaki aşaması için, ikonik Club C modelinin çizgilerini yeniden yeniden tasarladı, ünlü yıldızın ilk ayakkabı koleksiyonuna da bu modelin adı verildi. Yepyeni Club C Cardi ve Cardi Coated Club C Double ile hayat bulan bu yeniden tasarlanmış stil, Reebok ve Cardi'nin çığır açan tarzını yansıtarak, ayakkabı tasarımındaki ezberleri bozuyor.
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