Reebok ve Cardi B, ilk ayakkabı koleksiyonuna imza attı

Cardi B, Reebok ile iş birliğinin sıradaki aşaması için, ikonik Club C modelinin çizgilerini yeniden yeniden tasarladı, ünlü yıldızın ilk ayakkabı koleksiyonuna da bu modelin adı verildi. Yepyeni Club C Cardi ve Cardi Coated Club C Double ile hayat bulan bu yeniden tasarlanmış stil, Reebok ve Cardi'nin çığır açan tarzını yansıtarak, ayakkabı tasarımındaki ezberleri bozuyor.