Reed Huabo Fuarları'ndan Çin hediyelik eşya pazarı analizi - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Reed Huabo Fuarları'ndan Çin hediyelik eşya pazarı analizi - Son Dakika Ekonomi

Reed Huabo Fuarları'ndan Çin hediyelik eşya pazarı analizi

6 saat önce

Uluslararası Hediyelik Eşya Fuarları Düzenleyicisi Çinli Reed Huabo şirketi, büyük veriye odaklanarak hediyelik eşya pazarı hakkındaki analizini duyurdu.

Reed Huabo Fuarları'ndan Çin hediyelik eşya pazarı analizi, System.String[]

Uluslararası Hediyelik Eşya Fuarları Düzenleyicisi Çinli Reed Huabo şirketi, büyük veriye odaklanarak hediyelik eşya pazarı hakkındaki analizini duyurdu. Çin-Shenzhen'de 25-28 mayıs tarihine ertelenen hediyelik eşya fuarı öncesi yapılan analiz sektörün Çin'deki algısı ve durumu ile ilgili bilgiler sundu.


Reed Huabo'nun analizi yaptığı analize göre, artan tüketim, nüfus ve Çin'deki FMCG (Hızlı tüketim) pazarındaki tüketimin, sürekli düşüş eğrisine rağmen 2017 yılında toparlanmaya başladı. Analize göre sektör orta sınıfa ve genç jenerasyona, sağlıklı ve güvenli bir yaşam kalitesi elde etmek isteyenlere odaklı. Analizin bulguları şu yönde:


Çin'de hediyeler genellikle ticari ve sağlık içerikli ürünleri içermektedir.


Ürün toptancılarına göre en değerli bilgi, sektör verileri, satın alıcıların yerleri, kullanıcıların tüketim verileri, geri bildirim ve benzeri unsurlar hakkında açık ve net bilgiye sahip olmak.


Hediyelik eşya hizmetleri, yeni satış alanına giriş yapmaya başladı.


Orta sınıf açısından tüketim, Taobao'dan Tik Tok'a, fiyattan kaliteye geçiş yaptı. Şirket açısından ise farklı şirketler, farklı ürün gerekliliklerine sahip olup uygun hediyelerin tavsiye edilebilmesi için şirket tipinin bilinmesi gerekmektedir.


Analiz göre, 2017 yılında Çin'in ticari hediyelik eşya pazarındaki en popüler beş ürün, sandıklar, ev eşyaları, dijital elektronikler, kişisel sağlık cihazları ve küçük ev aletleridir. Geleceği ve tüketim eğilimini öngörme hedefinden yola çıkılarak mobil elektroniklerle ilgili ürünler ve kişisel yaşam kalitesini arttıran ürünler, yeni tüketim trendini belirleyecek. - İSTANBUL

Çin Halk Cumhuriyeti, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 01:22 Kaynak: İHA

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