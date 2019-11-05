Son Dakika Haberleri: Reel efektif döviz kuru endeksi Ekim'de yükseldi
Son Dakika Ekonomi Reel efektif döviz kuru endeksi Ekim'de yükseldi

Reel efektif döviz kuru endeksi Ekim'de yükseldi

6 saat önce

Reel efektif döviz kuru endeksi, Ekim'de TÜFE bazında 0,9 puan artarak 76,90'a yükseldi.

Reel efektif döviz kuru endeksi Ekim'de yükseldi, System.String[]

Reel efektif döviz kuru endeksi, Ekim'de TÜFE bazında 0,9 puan artarak 76,90'a yükseldi.


Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan geçici verilere göre, 2003=100 bazlı reel efektif döviz kuru endeksi, TÜFE bazında Ekim'de bir önceki aya kıyasla 0,9 puan artarak 76,90'a yükseldi. Endeks, Eylül ayında 76,81 düzeyinde bulunuyordu. Yİ-ÜFE bazında reel efektif döviz kuru endeksi, Ekim'de bir önceki aya göre 0,21 puan azalarak 81,32'ye düştü.Türk lirasının değeri ise Ekim'de bir önceki yılın aynı ayına göre TÜFE bazında 6,89 puan, Yİ-ÜFE bazında 5,5 puan arttı. - İSTANBUL

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 03:12 Kaynak: İHA
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