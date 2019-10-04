Son Dakika Haberleri: Reel efektif döviz kuru endeksi Eylül'de düştü
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Reel efektif döviz kuru endeksi Eylül'de düştü

1 saat önce

Reel efektif döviz kuru endeksi, Eylül'de TÜFE bazında 0,26 puan azalarak 76,66'ya düştü.

Reel efektif döviz kuru endeksi Eylül'de düştü, System.String[]

Reel efektif döviz kuru endeksi, Eylül'de TÜFE bazında 0,26 puan azalarak 76,66'ya düştü.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan geçici verilere göre, 2003=100 bazlı reel efektif döviz kuru endeksi, TÜFE bazında Eylül'de bir önceki aya kıyasla 0,26 puan azalarak 76,66'ya düştü. Endeks, Ağustos ayında 76,92 düzeyinde bulunuyordu.

Yİ-ÜFE bazında reel efektif döviz kuru endeksi, Eylül'de bir önceki aya göre 1,45 puan azalarak 81,70'e düştü.

Türk lirasının değeri ise Eylül'de bir önceki yılın aynı ayına göre TÜFE bazında 14,16 puan, Yİ-ÜFE bazında 11,66 puan arttı.

(İHA)

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Eylül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 03:41 Kaynak: İHA
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