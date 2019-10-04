Reel efektif döviz kuru endeksi eylülde geriledi
42 dakika önce
Reel efektif döviz kuru endeksi, eylülde TÜFE bazında 0,26 puan azalarak 76,66'ya geriledi.
Reel efektif döviz kuru endeksi, eylülde TÜFE bazında 0,26 puan azalarak 76,66'ya geriledi.
Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 05:56
Trabzonspor'dan Huawei ve Turkcell ile 52,5 milyonluk sponsorluk anlaşması Altın haftayı düşüşle kapattı! İşte son durum Altın güne yükselişle başladı! İşte güncel fiyatlar Kuru incirde 3 günde 22 milyon dolarlık ihracat yapıldı