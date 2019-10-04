Son Dakika Haberleri: Reel efektif döviz kuru endeksi eylülde geriledi
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Reel efektif döviz kuru endeksi eylülde geriledi

42 dakika önce

Reel efektif döviz kuru endeksi, eylülde TÜFE bazında 0,26 puan azalarak 76,66'ya geriledi.

Reel efektif döviz kuru endeksi eylülde geriledi, System.String[]

Reel efektif döviz kuru endeksi, eylülde TÜFE bazında 0,26 puan azalarak 76,66'ya geriledi.

Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 05:56 
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