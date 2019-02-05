Reel Efektif Döviz Kuru Endeksi Geriledi
43 dakika önce
TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru endeksi Ocak ayında 75.61'e geriledi.
TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru endeksi Ocak ayında 75.61'e geriledi. Önceki ay 76.15 olarak gerçekleşmişti. Türkiye
'nin dış ticaretinde önemli paya sahip ülkelerin para birimlerinden oluşan sepete göre, Türk lirasının ağırlıklı ortalama değerini gösteren TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru endeksi (REK) Ocak'ta 75.61 seviyesine geriledi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
(TCMB
) Ocak ayı reel efektif döviz kuru endeksini açıkladı. Buna göre; Reel efektif Döviz kuru endeksi, TÜFE bazında Ocak'ta bir önceki aya kıyasla 0.54 puan azalarak 75.61'e düştü. Endeks, Aralık
ayında 76.15 seviyesinde gerçekleşmişti. - İSTANBUL
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 03:22 Kaynak: İHA
Meral Akşener: Cumhurbaşkanı'na Laf Söyletmeyiz
30 Yıl Önce Oğlunu Terk Eden Kadın, Yıllar Sonra Miras Alabilmek İçin Ortaya Çıktı
Hali Ziyaret Eden Ekrem İmamoğlu Davul ve Zurnalarla Karşılandı
Bursa'da Üretilen Siyah İncir, Coğrafi İşaret Tescil Belgesi Aldı