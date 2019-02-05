Son Dakika Haberleri: Reel Efektif Döviz Kuru Endeksi Geriledi

Reel Efektif Döviz Kuru Endeksi Geriledi

43 dakika önce

TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru endeksi Ocak ayında 75.61'e geriledi.

Reel Efektif Döviz Kuru Endeksi Geriledi, System.String[]
TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru endeksi Ocak ayında 75.61'e geriledi. Önceki ay 76.15 olarak gerçekleşmişti.

Türkiye'nin dış ticaretinde önemli paya sahip ülkelerin para birimlerinden oluşan sepete göre, Türk lirasının ağırlıklı ortalama değerini gösteren TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru endeksi (REK) Ocak'ta 75.61 seviyesine geriledi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Ocak ayı reel efektif döviz kuru endeksini açıkladı. Buna göre; Reel efektif Döviz kuru endeksi, TÜFE bazında Ocak'ta bir önceki aya kıyasla 0.54 puan azalarak 75.61'e düştü. Endeks, Aralık ayında 76.15 seviyesinde gerçekleşmişti. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 03:22 Kaynak: İHA

Ekonomi
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