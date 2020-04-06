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Reel efektif döviz kuru endeksi mart rakamları açıklandı
6 saat önce
Reel efektik döviz kuru mart ayında 72,87 olarak açıklandı.
Reel efektik döviz kuru mart ayında 72,87 olarak açıklandı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 2020 mart dönemi reel efektif döviz kuru endeksini açıkladı. Buna göre; reel efektif döviz kuru endeksi, TÜFE bazında marta bir önceki aya kıyasla 2,26 puan azalarak 72.87'ya indi. Endeks, şubat ayında 75,13 seviyesinde gerçekleşmişti.
Yİ-ÜFE bazında reel efektif döviz kuru endeksi, martta bir önceki aya göre 2,23 puan azalarak 81,01'den 78,78 seviyesine düştü. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 03:05 Kaynak: İHA
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