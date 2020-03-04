Reel efektif döviz kuru endeksi Şubat'ta düştü

TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru endeksi Şubat ayında 75.16'ya geriledi.



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Şubat ayı reel efektif döviz kuru endeksini açıkladı. Buna göre; Reel efektif Döviz kuru endeksi, TÜFE bazında Şubat'ta bir önceki aya kıyasla 0.49 puan azalarak 75.16'ya indi. Endeks, Ocak ayında 75,65 seviyesinde gerçekleşmişti. - İSTANBUL