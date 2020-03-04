Reel efektif döviz kuru endeksi Şubat'ta düştü - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Reel efektif döviz kuru endeksi Şubat'ta düştü - Son Dakika Ekonomi

Reel efektif döviz kuru endeksi Şubat'ta düştü

7 saat önce

TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru endeksi Şubat ayında 75.16'ya geriledi.

Reel efektif döviz kuru endeksi Şubat'ta düştü, System.String[]

TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru endeksi Şubat ayında 75.16'ya geriledi.


Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Şubat ayı reel efektif döviz kuru endeksini açıkladı. Buna göre; Reel efektif Döviz kuru endeksi, TÜFE bazında Şubat'ta bir önceki aya kıyasla 0.49 puan azalarak 75.16'ya indi. Endeks, Ocak ayında 75,65 seviyesinde gerçekleşmişti. - İSTANBUL

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, TCMB, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 02:58 Kaynak: İHA
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