Son Dakika › Güncel › Reel efektif döviz kuru endeksi Şubat'ta düştü - Son Dakika
Reel efektif döviz kuru endeksi Şubat'ta düştü
15 dakika önce
TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru endeksi Şubat ayında 75.16'ya geriledi.
Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 03:00 Kaynak: İHA
TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru endeksi Şubat ayında 75.16'ya geriledi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Şubat ayı reel efektif döviz kuru endeksini açıkladı. Buna göre; Reel efektif Döviz kuru endeksi, TÜFE bazında Şubat'ta bir önceki aya kıyasla 0.49 puan azalarak 75.16'ya indi. Endeks, Ocak ayında 75,65 seviyesinde gerçekleşmişti.
(İHA)
Son Dakika 2020 kira zam oranı belli oldu Yerli üretim 'Kargu'lar, hedeflere gerçekleştirdiği kamikaze saldırılarla teröre nefes aldırmıyor Yunanistan'dan küstah iddia: Türkiye, Yunan askerinin mültecileri yaraladığına dair yalan haber yapıyor Son dakika: Yunan güvenlik güçleri sınırdaki göçmenlere ateş açtı: 1 ölü 5 yaralı