Reel efektif döviz kuru endeksi Şubat'ta düştü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Reel efektif döviz kuru endeksi Şubat'ta düştü - Son Dakika

Reel efektif döviz kuru endeksi Şubat'ta düştü

15 dakika önce

TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru endeksi Şubat ayında 75.16'ya geriledi.

Reel efektif döviz kuru endeksi Şubat'ta düştü, System.String[]

TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru endeksi Şubat ayında 75.16'ya geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Şubat ayı reel efektif döviz kuru endeksini açıkladı. Buna göre; Reel efektif Döviz kuru endeksi, TÜFE bazında Şubat'ta bir önceki aya kıyasla 0.49 puan azalarak 75.16'ya indi. Endeks, Ocak ayında 75,65 seviyesinde gerçekleşmişti.

(İHA)

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, TCMB, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 03:00 Kaynak: İHA
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