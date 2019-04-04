Reel Efektif Döviz Kuru Mart'ta Yükseldi
1 saat önce
TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru endeksi Mart ayında 84,38 oldu.
TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru endeksi Mart ayında 84,38 oldu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
(TCMB
) Mart ayı reel efektif döviz kuru endeksini (Türkiye'nin dış ticaretinde önemli paya sahip ülkelerin para birimlerinden oluşan sepete göre, Türk lirasının ağırlıklı ortalama değeri) açıkladı. Buna göre; Reel Efektif Döviz kuru endeksi, TÜFE bazında Mart'ta bir önceki aya kıyasla 2.05 puan artarak 84,38'e çıktı. Endeks, Şubat ayında 86,43 seviyesinde gerçekleşmişti. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 02:58 Kaynak: İHA
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