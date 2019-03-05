Son Dakika Haberleri: Reel Efektif Döviz Kuru Şubat'ta Yükseldi

Reel Efektif Döviz Kuru Şubat'ta Yükseldi

26 dakika önce

TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru endeksi Şubat ayında 77,24 oldu.

Reel Efektif Döviz Kuru Şubat'ta Yükseldi, System.String[]
TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru endeksi Şubat ayında 77,24 oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 2019 yılı Şubat ayı Türkiye'nin dış ticaretinde önemli paya sahip ülkelerin para birimlerinden oluşan sepete göre, Türk lirasının ağırlıklı ortalama değerini gösteren Reel Efektif Döviz Kuru Endeksi'ni açıkladı. Buna göre; reel efektif döviz kuru endeksi, TÜFE bazında Şubat'ta bir önceki aya kıyasla 1.50 puan artarak 77.24'e çıktı. Endeks, Ocak ayında 75.75 seviyesinde gerçekleşmişti. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 03:23 Kaynak: İHA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Ekonomi
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