Son Dakika Haberleri: Reel efektif döviz kuru Temmuzda yükseldi
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Reel efektif döviz kuru Temmuzda yükseldi

1 saat önce

Reel efektif döviz kuru endeksi, Temmuzda TÜFE bazında 2,54 puan artarak 74,74'e yükseldi.

Reel efektif döviz kuru Temmuzda yükseldi, System.String[]
Reel efektif döviz kuru endeksi, Temmuzda TÜFE bazında 2,54 puan artarak 74,74'e yükseldi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2019 Temmuz dönemi reel efektif döviz kuru verilerini açıkladı. Buna göre; TÜFE bazında Temmuz'da bir önceki aya kıyasla 2,54 puan artarak 72,20'den 74,74'e çıktı. Yİ-ÜFE bazında reel efektif döviz kuru endeksi, Temmuzda bir önceki aya göre 1,27 puan artarak 80,18'den 81,45'e yükseldi. Türk lirasının değeri, Temmuz'da bir önceki yılın aynı ayına göre TÜFE bazında 2,25 puan azalırken, Yİ-ÜFE bazında 2,10 puan arttı.
(İHA)
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 03:30 Kaynak: İHA
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