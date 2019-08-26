Son Dakika Haberleri: reel kesim güven endeksi ağustos'ta 4.2 puan yükseldi
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reel kesim güven endeksi ağustos'ta 4.2 puan yükseldi

23 dakika önce

Reel kesim güven endeksi (RKGE), Ağustos ayında bir önceki aya göre 4.2 puan artarak 102.5 düzeyine yükseldi.

reel kesim güven endeksi ağustos'ta 4.2 puan yükseldi, System.String[]

Reel kesim güven endeksi (RKGE), Ağustos ayında bir önceki aya göre 4.2 puan artarak 102.5 düzeyine yükseldi.

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, "Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, genel gidişat, mevcut toplam sipariş miktarı, gelecek üç aydaki ihracat sipariş miktarı, son üç aydaki toplam sipariş miktarı, sabit sermaye yatırım harcaması, gelecek üç aydaki üretim hacmi, mevcut mamul mal stoku ve gelecek üç aydaki toplam istihdam miktarı olmak üzere tüm alt endekslerin RKGE'yi artış yönünde etkilediği gözleniyor" denildi.

Merkez Bankası verilerine göre, aynıdönemde mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi (RKGE-MA) 5.5 puan artarak 102.1 düzeyine çıktı.

Buna göre, son üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacminde artış bildirenler lehine olan gelişme Temmuz düzeyinde sürerken, ihracat sipariş miktarında azalış bildirenler lehine olan gelişme, artış bildirenler lehine döndü ve iç piyasa sipariş miktarında azalış bildirenler lehine olan gelişme de güçlendi.

Açıklamada, "Mevcut toplam siparişlerin mevsim normallerinin altında olduğu yönündeki değerlendirmeler ile mevcut mamul mal stoklarının seviyesinin mevsim normallerinin üzerinde olduğu yönündeki değerlendirmelerin zayıflayarak devam ettiği görülmektedir" denildi ve şu değerlendirme yapıldı:

"Gelecek üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacminde ve ihracat sipariş miktarında artış bekleyenler lehine olan seyrin güçlendiği, iç piyasa sipariş miktarında artış bekleyenler lehine olan seyrin ise bir önceki ay seviyelerinde devam ettiği gözleniyor.

"Gelecek on iki aydaki sabit sermaye yatırım harcamasına ve gelecek üç aydaki istihdama ilişkin artış yönlü beklentilerin güçlenerek devam ettiği görülüyor.

"Ortalama birim maliyetlerde, son üç ayda artış olduğunu bildirenler ile ve gelecek üç ayda artış olacağını bekleyenler lehine olan seyrin zayıfladığı gözleniyor.

"Gelecek üç aydaki satış fiyatı artış beklentilerinin zayıflayarak devam ettiği görülüyor. Gelecek on iki aylık dönem sonu itibarıyla yıllık ÜFE beklentisi bir önceki aya göre 1,6 puan azalarak yüzde 20.0 düzeyinde gerçekleşti.

"İçinde bulunduğu sanayi dalındaki genel gidişat konusunda, bir önceki aya kıyasla daha iyimser olduğunu

belirtenlerin oranı yüzde 12.2'ye, aynı kaldığını belirtenlerin oranı ise yüzde 77.5'e yükselirken, daha kötümser olduğunu belirtenler yüzde 10.3'e geriledi." (Grafik)

İhracat, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 10:56 Kaynak: DHA
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