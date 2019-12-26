Reel kesim güven endeksi Aralık'ta 1.6 puan yükseldi

Reel kesim güven endeksi (RKGE) Aralık ayında, geçen aya göre 1.6 puan artarak 103.6 düzeyine yükseldi.

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, "Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, mevcut toplam sipariş miktarı, sabit sermaye yatırım harcaması, gelecek üç aydaki ihracat sipariş miktarı, gelecek üç aydaki toplam istihdam miktarı, genel gidişat ve gelecek üç aydaki üretim hacmine ilişkin değerlendirmeler endeksi artış yönünde etkilerken, son üç aydaki toplam sipariş miktarı ve mevcut mamul mal stokuna ilişkin değerlendirmeler endeksi azalış yönünde" etkiledi.

Mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi de (RKGE-MA) aynı dönemde 2.8 puan artarak 108.7 düzeyine yükseldi.

Merkez Bankası değerlendirmesine göre;

Son üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacminde artış bildirenler lehine olan seyrin bir önceki aya göre güçlendiği gözleniyor.

İç piyasa sipariş miktarında azalış bildirenler lehine olan seyrin artış bildirenler lehine, ihracat sipariş miktarında artış bildirenler lehine olan seyrin ise zayıfladığı görülüyor.

Mevcut toplam siparişlerin mevsim normallerinin altında olduğu yönündeki değerlendirmelerin zayıflayarak, mevcut mamul mal stoklarının seviyesinin mevsim normallerinin üzerinde olduğu yönündeki değerlendirmelerin ise güçlenerek devam ettiği gözleniyor.

Gelecek üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacminde artış bildirenler lehine olan seyrin bir önceki ay seviyelerinde gerçekleştiği, ihracat ve iç piyasa sipariş miktarında artış bekleyenler lehine olan seyrin ise güçlendiği görülüyor.

Gelecek on iki aydaki sabit sermaye yatırım harcaması ile gelecek üç aydaki istihdamda artış bekleyenler lehine olan seyrin de güçlenerek devam ettiği gözleniyor.

Ortalama birim maliyetlerde, son üç ayda artış olduğunu bildirenler ile gelecek üç ayda artış olacağını bekleyenler lehine olan seyrin güçlendiği görülüyor.

Gelecek üç aydaki satış fiyatı artış beklentilerinin de güçlenerek devam ettiği gözleniyor. Gelecek on iki aylık dönem sonu itibarıyla yıllık ÜFE beklentisi bir önceki aya göre 1.1 puan azalarak yüzde 14'e geriledi.

İçinde bulunduğu sanayi dalındaki genel gidişat konusunda, bir önceki aya kıyasla daha iyimser olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 15.8'e yükselirken, aynı kaldığını belirtenlerin oranı ise yüzde 71.9'a, daha kötümser olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 12.3'e geriledi. (Grafik - Tablo)