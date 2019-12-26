Reel Kesim Güven Endeksi aralıkta yükseldi

Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE), aralıkta bir önceki aya göre 1,6 puan artarak 103,6 seviyesinde gerçekleşti.



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından aralık ayına ilişkin İktisadi Yönelim İstatistikleri ve Reel Kesim Güven Endeksi açıklandı.



Buna göre, RKGE, aralıkta bir önceki aya göre 1,6 puan artarak 102 seviyesinden 103,6'ya yükseldi.



Endeksi oluşturan

anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, mevcut toplam sipariş miktarı, sabit sermaye yatırım harcaması,

gelecek üç aydaki ihracat sipariş miktarı, gelecek üç aydaki toplam istihdam miktarı, genel gidişat ve gelecek üç aydaki

üretim hacmine ilişkin değerlendirmeler endeksi artış yönünde etkilerken, son üç aydaki toplam sipariş miktarı ve

mevcut mamul mal stokuna ilişkin değerlendirmeler endeksi azalış yönünde etkiledi.

Mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi (RKGE-MA), bir önceki aya göre 2,8 puan artarak 108,7

seviyesine çıktı.

ÜFE beklentisi yüzde 14

Son üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacminde artış bildirenler lehine olan seyir bir önceki aya göre

güçlendi. İç piyasa sipariş miktarında azalış bildirenler lehine olan seyir artış bildirenler lehine dönerken, ihracat sipariş miktarında artış bildirenler lehine olan seyir ise zayıfladı.

Mevcut toplam siparişlerin mevsim normallerinin altında olduğu yönündeki değerlendirmeler zayıflarken, mevcut mamul mal stoklarının seviyesinin mevsim normallerinin üzerinde olduğu yönündeki değerlendirmeler ise güçlenerek devam etti.



Gelecek üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacmine ilişkin artış yönlü beklentiler bir önceki ay seviyelerinde devam ederken, iç piyasa sipariş miktarı ve ihracat sipariş miktarına ilişkin artış yönlü beklentiler ise güçlendi. Gelecek

on iki aydaki sabit sermaye yatırım harcaması ile gelecek üç aydaki istihdamda artış bekleyenler lehine olan seyir de

güçlenerek devam etti.

Ortalama birim maliyetlerde, son üç ayda artış olduğunu bildirenler ile gelecek üç ayda artış olacağını bekleyenler lehine olan

seyir güçlendi. Gelecek üç aydaki satış fiyatı artış beklentileri de güçlenerek devam etti.

Gelecek on iki aylık dönem sonu itibarıyla yıllık ÜFE beklentisi, bir önceki aya göre 1,1 puan azalarak yüzde 14,0 seviyesinde

gerçekleşti.

İçinde bulunduğu sanayi dalındaki genel gidişat konusunda, bir önceki aya kıyasla daha iyimser olduğunu

belirtenlerin oranı yüzde 15,8'e yükselirken, aynı kaldığını belirtenlerin oranı yüzde 71,9'a, daha kötümser

olduğunu belirtenlerin oranı ise yüzde 12,3'e geriledi.