Reel kesimde güven Ekim'de 2.8 puan yükseldi

Reel kesimde güven (RKGE) Ekim ayında, bir önceki aya göre 2.8 puan artarak 108.1 düzeyine yükseldi.
Merkez Bankası'nın (TCMB) verilerine göre;yatırım harcaması, genel gidişat, son üç aydaki toplam sipariş miktarı, mevcut toplam sipariş miktarı, mevcut mamul mal stoku, gelecek üç aydaki üretim hacmi ve gelecek üç aydaki toplam istihdama ilişkin değerlendirmeler endeksi artış yönünde etkilerken, gelecek üç aydaki ihracat sipariş miktarı endeksi azalış yönünde etkiledi.Mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi de (RKGE-MA) aynı dönemde 4.0 puan artarak 109.7 düzeyine yükseldi.TCMB verilerine göre, son üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacmi, iç piyasa sipariş miktarı ve ihracat sipariş miktarında artış bildirenler lehine olan gelişme güçlendi.Mevcut toplam siparişlerin mevsim normallerinin altında olduğu yönündeki değerlendirmeler zayıflayarak sürerken, mevcut mamul mal stokları seviyesinin mevsim normallerinin altında olduğu yönündeki değerlendirmeler güçlendi.Gelecek üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacminde bir önceki ayda artış bekleyenler lehine olan gelişme güçlendi, iç piyasa sipariş miktarı ve ihracat sipariş miktarı da bir önceki ayda artış bekleyenler lehine olan gelişme zayıfladı.Gelecek üç aydaki istihdama ilişkin artış yönlü beklentilerin güçlenirken, gelecek on iki aydaki sabit sermaye yatırım harcamasına ilişkin azalış yönlü beklentier de, artış bekleyenler lehine döndü.Ortalama birim maliyetlerde, son üç ayda artış olduğunu bildirenler ile gelecek üç ayda artış olacağını bekleyenler lehine olan gelişme güçlendi. Gelecek üç aydaki satış fiyatına ilişkin artış yönlü beklentiler de güçlendi.Gelecek 12 aylık dönem sonu itibarıyla yıllık ÜFE beklentisi bir önceki aya göre 0.6 puan artarak yüzde 13.6 seviyesinde gerçekleşmiştir.Ankete katılan işyerlerinin yüzde 44.7'si üretimlerini kısıtlayan faktör bulunmadığını belirtirken, yüzde 20'si talep yetersizliğinin üretimlerini kısıtlayan en önemli faktör olduğunu belirtti ve bunu sırasıyla hammadde-ekipman yetersizliği, işgücü yetersizliği, mali imkansızlıklar ve diğer faktörler izledi.Son üç aydaki rekabet gücüne ilişkin gelişmeler değerlendirildiğinde, yurt içi piyasalardaki rekabet gücüne ilişkin olarak bir önceki dönemde azalış bildirenler lehine olan gelişme de, artış bildirenler lehine döndü. Avrupa Birliği içindeki yurt dışı piyasalardaki rekabet gücüne ilişkin azalış yönlü değerlendirmeler artış bildirenler lehine dönerken, Avrupa Birliği dışındaki yurt dışı piyasalardaki rekabet gücüne ilişkin azalış yönlü değerlendirmeler de zayıflayarak sürdü.
İçinde bulunduğu sanayi dalındaki genel gidişat konusunda, bir önceki aya kıyasla daha iyimser olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 12.4'e, daha kötümser olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 11'e gerilerken, aynı kaldığını belirtenlerin oranı yüzde 76.6'ya yükseldi. (Grafik)
- Kaynak: DHA
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