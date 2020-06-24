Reel kesim güven endeksi haziranda yükseldi - Son Dakika

Reel kesim güven endeksi haziranda yükseldi

Reel kesim güven endeksi, 2020 haziran döneminde bir önceki aya göre 15,7 puan artarak 92,6 seviyesinde gerçekleşti.

Reel kesim güven endeksi, 2020 haziran döneminde bir önceki aya göre 15,7 puan artarak 92,6 seviyesinde gerçekleşti.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2020 haziran dönemi iktisadi yönelim istatistikleri ve reel kesim güven endeksini (RKGE) açıkladı. Buna göre; 2020 yılı haziran ayında RKGE, bir önceki aya göre 15,7 puan artarak 92,6 seviyesinde gerçekleşti. Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, genel gidişat, gelecek üç aydaki üretim hacmi, gelecek üç aydaki ihracat sipariş miktarı, mevcut mamul mal stoku, mevcut toplam sipariş miktarı, gelecek üç aydaki toplam istihdam miktarı, son üç aydaki toplam sipariş miktarı ve sabit sermaye yatırım harcamasına ilişkin değerlendirmeler endeksi artış yönünde etkilerken, endeksi azalış yönünde etkileyen alt endeks bulundu.


2020 yılı haziran ayında iktisadi yönelim anketi sonuçları, imalat sanayinde faaliyet gösteren bin 740 işyerinin yanıtlarının ağırlıklandırılıp toplulaştırılmasıyla elde edilerek değerlendirildi.


Mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi (RKGE-MA) bir önceki aya göre 16,3 puan artarak 89,8 seviyesinde gerçekleşti. Son üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacmi, iç piyasa sipariş miktarı ve ihracat sipariş miktarında, bir önceki ayda azalış bildirenler lehine olan seyrin zayıfladığı görüldü.


Mevcut toplam siparişlerin mevsim normallerinin altında olduğu yönündeki değerlendirmelerin zayıfladığı görüldü. Mevcut mamul mal stoklarının seviyesine ilişkin olarak, bir önceki ayda mevsim normallerinin üzerinde olduğunu bildirenler lehine olan seyrin mevsim normallerinin altında olduğunu bildirenler lehine döndüğü gözlendi.


Gelecek üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacmi, iç piyasa sipariş miktarı ve ihracat sipariş miktarında bir önceki ayda azalış bekleyenler lehine olan seyrin artış bekleyenler lehine döndüğü görüldü. Gelecek üç aydaki istihdama ilişkin azalış yönlü beklentilerin artış yönlü beklentiler lehine döndüğü, gelecek on iki aydaki sabit sermaye yatırım harcamasında azalış bekleyenler lehine olan seyrin de zayıfladığı gözlendi.


Ortalama birim maliyetlerde, son üç ayda artış olduğunu bildirenler lehine olan seyrin güçlenerek, gelecek üç ayda artış olacağını bekleyenler lehine olan seyrin ise zayıflayarak devam ettiği görüldü. Gelecek üç aydaki satış fiyatına ilişkin artış yönlü beklentilerin güçlenerek devam ettiği gözlendi. Gelecek on iki aylık dönem sonu itibarıyla yıllık ÜFE beklentisi bir önceki aya göre 0,7 puan azalarak yüzde 11,8 seviyesinde gerçekleşti.


İçinde bulunduğu sanayi dalındaki genel gidişat konusunda, bir önceki aya kıyasla daha iyimser olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 21,4'e, aynı kaldığını belirtenlerin oranı ise yüzde 61,6'ya yükselirken, daha kötümser olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 17,0'ye geriledi. - İSTANBUL

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, İhracat, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 10:21 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Reel kesim güven endeksi haziranda yükseldi - Son Dakika Ekonomi

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