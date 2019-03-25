Son Dakika Haberleri: Reel kesim güveninde artış

Reel kesim güveninde artış

1 saat önce

Reel kesim güven endeksi, martta bir önceki aya göre 4,9 puan artarak 102,1 seviyesinde gerçekleşti.

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Reel kesim güven endeksi, martta bir önceki aya göre 4,9 puan artarak 102,1 seviyesinde gerçekleşti.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 10:29 

Ekonomi
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