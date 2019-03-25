Reel kesim güveninde artış
1 saat önce
Reel kesim güven endeksi, martta bir önceki aya göre 4,9 puan artarak 102,1 seviyesinde gerçekleşti.
Reel kesim güven endeksi, martta bir önceki aya göre 4,9 puan artarak 102,1 seviyesinde gerçekleşti.
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Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 10:29
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