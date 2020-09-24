Reel kesimde güven Eylül'de 0.9 puan azaldı - Son Dakika

Reel kesimde güven Eylül'de 0.9 puan azaldı

Reel kesim güven endeksi (RKGE) Eylül'de aylık bazda 0.9 puan azalarak 105.3 düzeyine geriledi.

Reel kesimde güven Eylül'de 0.9 puan azaldı, System.String[]

Reel kesim güven endeksi (RKGE) Eylül'de aylık bazda 0.9 puan azalarak 105.3 düzeyine geriledi.

Merkez Bankası'nın (TCMB) verilerine göre, son üç aydaki toplam sipariş miktarı, mevcut toplam sipariş miktarı, gelecek üç aydaki ihracat sipariş miktarı ve yatırım harcamasına ilişkin değerlendirmeler endeksi artış yönünde etkilerken, gelecek üç aydaki üretim hacmi, genel gidişat, mevcut mamul mal stoku ve gelecek üç aydaki toplam istihdam miktarı endeksi azalış yönünde etkiledi.

Aynı dönemde mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi ise 0.5 puan artarak 105.7 düzeyine yükseldi.TCMB verilerine göre son üç ayda, üretim hacmi ve iç piyasa sipariş miktarında artış bildirenler lehine olan gelişmeler güçlenerek sürerken, ihracat sipariş miktarında da, bir önceki ayda azalış bildirenler lehine olan gelişmeler, artış bildirenler lehine döndü.Mevcut toplam siparişlerin ve mevcut mamul mal stokları seviyesinin mevsim normallerinin altında olduğu yönündeki değerlendirmeler de zayıflayarak devam etti.Gelecek üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacmi ve iç piyasa sipariş miktarında bir önceki ayda artış bekleyenler lehine olan seyrin zayıfladığı, ihracat sipariş miktarında ise bir önceki ayda artış bekleyenler lehine olan seyrin güçlenerek devam ettiği görülmektedir. TCMB raporunda, "Gelecek üç aydaki istihdama ilişkin artış yönlü beklentilerin zayıfladığı, gelecek on iki aydaki sabit sermaye yatırım harcamasında azalış bekleyenler lehine olan seyrin ise zayıfladığı gözlenmektedir" denildi ve şu değerlendirme yapıldı: "Ortalama birim maliyetlerde, son üç ayda artış olduğunu bildirenler lehine olan seyrin güçlendiği, gelecek üç ayda artış olacağını bekleyenler lehine olan seyrin ise zayıfladığı görülmektedir. "Gelecek üç aydaki satış fiyatına ilişkin artış yönlü beklentilerin de zayıfladığı gözlenmektedir. "Gelecek on iki aylık dönem sonu itibarıyla yıllık ÜFE beklentisi bir önceki aya göre 0.7 puan artarak yüzde 13 düzeyinde gerçekleşmiştir.

"İçinde bulunduğu sanayi dalındaki genel gidişat konusunda, bir önceki aya kıyasla daha iyimser olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 13.6'ya, aynı kaldığını belirtenlerin oranı ise yüzde 67.5'e gerilerken, daha kötümser olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 18.9'a yükseldi." (Grafik)


Yatırım, İhracat, Eylül, TCMB, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2020 10:33 - Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Reel kesimde güven Eylül'de 0.9 puan azaldı - Son Dakika Ekonomi

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