Reel kesimde güven Mayıs'ta 10.1 puan yükseldi

Reel kesim güven endeksi Mayıs ayında, Nisan ayına göre 10.1 puan artarak 76.9 düzeyine yükseldi.

Merkez Bankası'nın verilerine göre, "Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, gelecek üç aydaki ihracat sipariş miktarı, gelecek üç aydaki üretim hacmi, genel gidişat, sabit sermaye yatırım harcaması, gelecek üç aydaki toplam istihdam miktarı ve mevcut mamul mal stokuna ilişkin değerlendirmeler endeksi artış yönünde etkilerken, son üç aydaki toplam sipariş miktarı ve mevcut toplam sipariş miktarına ilişkin değerlendirmeler endeksi azalış yönünde etkiledi."

Mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi de (RKGE-MA) aynı dönemde 11.2 puan artarak 73.5 düzeyine çıktı.

Merkez Bankası açıklamasında, "Son üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacmi, iç piyasa sipariş miktarı ve ihracat sipariş miktarında, bir önceki ayda azalış bildirenler lehine olan seyrin güçlendiği görülüyor" denildi:

"Mevcut toplam siparişlerin mevsim normallerinin altında olduğu yönündeki değerlendirmelerin güçlenerek, mevcut mamul mal stoklarının seviyesinin mevsim normallerinin üzerinde olduğu yönündeki değerlendirmelerin ise zayıflayarak devam ettiği gözleniyor.

"Gelecek üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacmi, iç piyasa sipariş miktarı ve ihracat sipariş miktarında azalış bekleyenler lehine olan seyrin zayıfladığı görülüyor.

"Gelecek üç aydaki istihdam ve gelecek on iki aydaki sabit sermaye yatırım harcamasında azalış bekleyenler lehine olan seyrin de zayıfladığı gözleniyor.

"Ortalama birim maliyetlerde, son üç ayda artış olduğunu bildirenler lehine olan seyrin güçlenerek, gelecek üç ayda artış olacağını bekleyenler lehine olan seyrin ise zayıflayarak devam ettiği görülüyor.

"Gelecek üç aydaki satış fiyatına ilişkin azalış yönlü beklentilerin artış bekleyenler lehine döndüğü gözleniyor."

Merkez Bankası verilerine göre, gelecek on iki aylık dönem sonu itibarıyla yıllık

ÜFE beklentisi bir önceki aya göre 1.0 puan azalarak yüzde 12.5 düzeyinde gerçekleşti.

İçinde bulunduğu sanayi dalındaki genel gidişat konusunda, bir önceki aya kıyasla daha iyimser olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 8.2'ye, aynı kaldığını belirtenlerin oranı ise yüzde 52.5'e yükselirken, daha kötümser olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 39.3'e geriledi. (Grafik)