Reel kesimde güven Mayıs'ta aylık 0.7 puan düştü - Son Dakika

Reel kesimde güven Mayıs'ta aylık 0.7 puan düştü

25.05.2021 11:35
Reel kesimde güven Mayıs'ta aylık 0.7 puan düştü, System.String[]

Reel kesim güven endeksi, Mayıs'ta aylık bazda 0.7 puan azalarak 110.3 düzeyine geriledi.

Reel kesim güven endeksi, Mayıs'ta aylık bazda 0.7 puan azalarak 110.3 düzeyine geriledi.

Merkez Bankası'nın (TCMB) verilerine göre, mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi de aynı dönemde 0.3 puan azalarak 107.1 düzeyine geriledi.

Buna göre, gelecek on iki aylık dönem sonu itibarıyla yıllık ÜFE beklentisi de aynı dönemde 1.4 puan artarak yüzde 20.6'ya yükseldi.İçinde bulunduğu sanayi dalındaki genel gidişat konusunda, bir önceki aya kıyasla daha iyimser olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 11.8'e, daha kötümser olduğunu belirtenlerin oranı ise yüzde 12.1'e gerilerken, aynı kaldığını belirtenlerin oranı yüzde 76.1'e yükseldi.TCMB verilerine göre;gelecek üç aydaki ihracat sipariş miktarı ve genel gidişata ilişkin değerlendirmeler endeksi artış yönünde etkilerken, sabit sermaye yatırım harcaması, mevcut toplam sipariş miktarı, gelecek üç aydaki toplam istihdam, son üç aydaki toplam sipariş miktarı, gelecek üç aydaki üretim hacmi,mevcut mamul mal stokuna ilişkin değerlendirmeler endeksi azalış yönünde etkiledi.Son üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacminde ve iç piyasa sipariş miktarında artış bildirenler lehine olan gelişme, bir önceki aya kıyasla zayıflarken, ihracat sipariş miktarında artış bildirenler lehine olan gelişme ise bir önceki aya göre güçlendi.Mevcut toplam siparişlerin mevsim normallerinin altında olduğu yönündeki değerlendirmeler de bir önceki aya göre güçlenirken, mevcut mamul mal stokları seviyesinin mevsim normallerinin altında olduğu yönündeki değerlendirmeler ise bir miktar zayıfladı.Gelecek üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacminde ve iç piyasa sipariş miktarında bir önceki ayda artış bekleyenler lehine olan gelişme zayıflarken, ihracat sipariş miktarında ise bir önceki ayda artış bekleyenler lehine olan gelişme güçlendi.Gelecek üç aydaki istihdama ve gelecek on iki aydaki sabit sermaye yatırım harcamasına ilişkin artış yönlü beklentiler ise zayıfladı.Ortalama birim maliyetlerde, son üç ayda artış olduğunu bildirenler ve gelecek üç ayda artış olacağını bekleyenler lehine olan gelişme ve gelecek üç aydaki satış fiyatına ilişkin artış yönlü beklentiler de güçlendi. (Grafik)


Reel kesimde güven Mayıs'ta aylık 0.7 puan düştü
Reel kesimde güven Mayıs'ta aylık 0.7 puan düştü
Reel kesimde güven Mayıs'ta aylık 0.7 puan düştü
Reel kesimde güven Mayıs'ta aylık 0.7 puan düştü
Reel kesimde güven Mayıs'ta aylık 0.7 puan düştü
Reel kesimde güven Mayıs'ta aylık 0.7 puan düştü
Reel kesimde güven Mayıs'ta aylık 0.7 puan düştü

Merkez Bankası, İhracat, Mayıs, TCMB, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Reel kesimde güven Mayıs'ta aylık 0.7 puan düştü - Son Dakika Ekonomi


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