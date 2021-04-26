Reel kesimde güven Nisan'da 0.2 puan artışla 111'e yükseldi - Son Dakika

Reel kesimde güven Nisan'da 0.2 puan artışla 111'e yükseldi

26.04.2021 11:04
Reel kesimde güven Nisan'da 0.2 puan artışla 111'e yükseldi, System.String[]

Reel kesim güven endeksi RKGE, Nisan'da aylık bazda 0.2 puan artışla 111 düzeyine yükselirken, mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi ise (RKGE-MA) aynı dönemde 2.8 puan azalarak 107.4'e geriledi.

Reel kesim güven endeksi RKGE, Nisan'da aylık bazda 0.2 puan artışla 111 düzeyine yükselirken, mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi ise (RKGE-MA) aynı dönemde 2.8 puan azalarak 107.4'e geriledi.

Merkez Bankası'nın (TCMB) verilerine göre;

son üç aydaki toplam sipariş miktarı, sabit sermaye yatırım harcaması, gelecek üç aydaki toplam istihdam, mevcut toplam sipariş miktarı,mevcut mamul mal stokuna ilişkin değerlendirmeler endeksi artış yönünde etkilerken, gelecek üç aydaki ihracat sipariş miktarı,gelecek üç aydaki üretim hacmi,genel gidişata ilişkin değerlendirmeler endeksi azalış yönünde etkiledi.Gelecek on iki aylık dönem sonu itibarıyla yıllık ÜFE beklentisi bir önceki aya göre 1.7 puan artarak yüzde 19.2'ye çıktı.Bu dönemde, içinde bulunduğu sanayi dalındaki genel gidişat konusunda, bir önceki aya kıyasla daha iyimser olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 12.4'e gerilerken, daha kötümser olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 15.3'e, aynı kaldığını belirtenlerin oranı ise yüzde 72.3'e yükseldi.Son üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacminde artış bekleyenler lehine olan gelişme, bir önceki aya kıyasla güçlendi, iç piyasa sipariş miktarı ve ihracat sipariş miktarında azalış bildirenler lehine olan gelişme ise artış bildirenler lehine döndü.TCMB verilerine göre, mevcut toplam siparişlerin mevsim normallerinin altında olduğu yönündeki değerlendirmeler zayıflayarak devam etti, mevcut mamul mal stokları seviyesinin mevsim normallerinin altında olduğu yönündeki değerlendirmeler ise bir önceki aya göre güçlendi.Gelecek üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacmi, iç piyasa sipariş miktarı ve ihracat sipariş miktarında bir önceki ayda artış bekleyenler lehine olan gelişme zayıfladı.Gelecek üç aydaki istihdama ve gelecek on iki aydaki sabit sermaye yatırım harcamasına ilişkin artış yönlü beklentiler de güçlendi.Ortalama birim maliyetlerde, son üç ayda artış olduğunu bildirenler ile gelecek üç ayda artış olacağını bekleyenler lehine olan gelişme ve gelecek üç aydaki satış fiyatına ilişkin artış yönlü beklentiler güçlendi.Ankete katılan işyerlerinin yüzde 43.8'i üretimlerini kısıtlayan faktör bulunmadığını belirtirken, yüzde 16.9'u talep yetersizliğinin üretimlerini kısıtlayan en önemli faktör olduğunu belirtti ve onu sırasıyla hammadde-ekipman yetersizliği, mali imkansızlıklar, diğer faktörler ve işgücü yetersizliği izledi.Son üç aydaki rekabet gücüne ilişkin gelişmelere göre, yurt içi piyasalardaki rekabet gücüne ilişkin olarak bir önceki dönemde artış bildirenler lehine olan gelişme güçlendi.

Avrupa Birliği içindeki ve dışındaki yurt dışı piyasalarda rekabet gücüne ilişkin azalış yönlü değerlendirmeler de artış bildirenler lehine döndü. (Grafik)


Reel kesimde güven Nisan'da 0.2 puan artışla 111'e yükseldi
Reel kesimde güven Nisan'da 0.2 puan artışla 111'e yükseldi
Reel kesimde güven Nisan'da 0.2 puan artışla 111'e yükseldi
Reel kesimde güven Nisan'da 0.2 puan artışla 111'e yükseldi
Reel kesimde güven Nisan'da 0.2 puan artışla 111'e yükseldi
Reel kesimde güven Nisan'da 0.2 puan artışla 111'e yükseldi
Reel kesimde güven Nisan'da 0.2 puan artışla 111'e yükseldi

Yatırım, İhracat, Nisan, TCMB, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Reel kesimde güven Nisan'da 0.2 puan artışla 111'e yükseldi - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Mert Hakan için yapılan capsler sosyal medyayı salladı, F.Bahçeli taraftarlar oyuncusunu Kevin De Bruyne'e benzetti Mert Hakan için yapılan capsler sosyal medyayı salladı, F.Bahçeli taraftarlar oyuncusunu Kevin De Bruyne'e benzetti Burak Yılmaz'ın golünden sonra Fransız spiker kendinden geçti Burak Yılmaz'ın golünden sonra Fransız spiker kendinden geçti Dünya salgında bunu da gördü! Putin kararnameyi imzaladı, 11 günlük resmi tatilde alkol satışı yasaklandı Dünya salgında bunu da gördü! Putin kararnameyi imzaladı, 11 günlük resmi tatilde alkol satışı yasaklandı Vaka ve ölüm sayılarının tırmanışa geçtiği İran'da durum vahim! 4 katlı mezarlık inşa edildi Vaka ve ölüm sayılarının tırmanışa geçtiği İran'da durum vahim! 4 katlı mezarlık inşa edildi "Benden daha sağlamdır" dediği çalışanı işe ciple geldi! Kamera kayıtlarını inceleyen patron yıkıldı Kabine toplantısından kısmi mi yoksa tam kapanma kararı mı çıkacak? İki yetkili olası senaryoları paylaştı Kabine toplantısından kısmi mi yoksa tam kapanma kararı mı çıkacak? İki yetkili olası senaryoları paylaştı Thodex vurgununda gerçek rakamı hesapladılar: 2 milyar dolar değil, 150 milyon dolarmış Thodex vurgununda gerçek rakamı hesapladılar: 2 milyar dolar değil, 150 milyon dolarmış 15 yaşındaki kızla evlenmek için mahalleyi savaş alanına çevirdi! O anlar kamerada 15 yaşındaki kızla evlenmek için mahalleyi savaş alanına çevirdi! O anlar kamerada

Son Dakika Haberleri
17:10 Performansıyla ses sanatçılarını aratmadı! Müge Anlı, şarkı performansıyla takipçilerini mest etti
16:34 Kayalıklar arasında sıkışmış halde bulunan yaşlı kadın yaşamını yitirdi
16:32 Raylara düşen genç kadın, tramvayın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu
16:28 Tacizci patronunu paspas sapıyla dövdü! O anlar kameralara böyle yansıdı
16:24 Ticari araç ile kamyonet çarpıştı! Feci kaza, yaşlı çifti hayattan kopardı
16:14 AK Parti kanun teklifini sundu! Akaryakıt, tütün ve alkol ürünlerinde yeni dönem başlıyor
16:09 Dünya Sağlık Örgütü'nden endişelendiren tablo! Son 3 ayda 1 milyon kişi öldü
15:40 Ebru Şancı, futbolcu eşinin kurallarını açıkladı: Alpaslan, açık fotoğraf paylaşmamı yasakladı
15:34 Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu "128 milyar dolar nerede?" sorusuna yanıt verdi
15:27 Belediye vasıtası ile Almanya'ya gidip dönmeyen 43 kişiyle ilgili soruşturmada yeni gelişme: 3 bürokrat daha görevden alındı
Diş eti iltihabı olan kişilerin koronadan ölme ihtimalleri 9 kat daha fazla Diş eti iltihabı olan kişilerin koronadan ölme ihtimalleri 9 kat daha fazla         
12:27
Görenlerin dünyası başına yıkıldı! 16 yaşındaki İsa, evin balkonunda kendisini astı Görenlerin dünyası başına yıkıldı! 16 yaşındaki İsa, evin balkonunda kendisini astı         
11:45
Bütün aile yıkıldı! Korona tedavisi gören baba kız, 3 saat arayla hayatını kaybetti Bütün aile yıkıldı! Korona tedavisi gören baba kız, 3 saat arayla hayatını kaybetti         
11:19
Galatasaray, Henry Onyekuru ile yola devam etmeme kararı aldı Galatasaray, Henry Onyekuru ile yola devam etmeme kararı aldı         
11:09
Tiyatrocu kadına çirkin tuzak! İş görüşmesine gittiği sözde emlakçının tecavüzüne uğradı Tiyatrocu kadına çirkin tuzak! İş görüşmesine gittiği sözde emlakçının tecavüzüne uğradı         
11:03
Gülşen, koruma altındaki çocuğu kamera karşısına geçiren Bakan Derya Yanık'ı istifaya davet etti Gülşen, koruma altındaki çocuğu kamera karşısına geçiren Bakan Derya Yanık'ı istifaya davet etti         
10:42
Son Dakika! İletişim Başkanı Altun'dan Biden'ın 'soykırım' ifadesine tepki: İlişkilerimize ciddi zararlar verecek Son Dakika! İletişim Başkanı Altun'dan Biden'ın 'soykırım' ifadesine tepki: İlişkilerimize ciddi zararlar verecek         
10:38
Sıfır aldığı lüks cipi 8 defa yolda kaldı, hukuk mücadelesi başlattı Sıfır aldığı lüks cipi 8 defa yolda kaldı, hukuk mücadelesi başlattı         
10:14
Arkadaşının kocası tarafından önce darbedildi, ardından odaya kilitlenip yakılmaya çalışıldı Arkadaşının kocası tarafından önce darbedildi, ardından odaya kilitlenip yakılmaya çalışıldı         
09:53
Survivor All Star için hazırlıklara başlayan Acun Ilıcalı, teklif götüreceği 8 yarışmacıyı açıkladı Survivor All Star için hazırlıklara başlayan Acun Ilıcalı, teklif götüreceği 8 yarışmacıyı açıkladı         
09:31
Koronavirüsü 6 yıl önceden bilen Bill Gates: 2022'nin sonunda hayatın normale dönmesini bekliyorum Koronavirüsü 6 yıl önceden bilen Bill Gates: 2022'nin sonunda hayatın normale dönmesini bekliyorum         
09:28
Basın mensuplarından Cem Yılmaz'ı şaşırtan doğum günü sürprizi Basın mensuplarından Cem Yılmaz'ı şaşırtan doğum günü sürprizi         
08:09
Genç kadının feci sonu! Eve girecekler için bıraktığı not tüyler ürpertti Genç kadının feci sonu! Eve girecekler için bıraktığı not tüyler ürpertti         
23:49
5 katlı binadan atlayan şahsın görüntüleri anbean kameraya yansıdı 5 katlı binadan atlayan şahsın görüntüleri anbean kameraya yansıdı         
21:32
Vinç kazasında yaşamını yitiren 24 yaşındaki genç kadın, gözyaşları içinde toprağa verildi Vinç kazasında yaşamını yitiren 24 yaşındaki genç kadın, gözyaşları içinde toprağa verildi         
18:31
Ekiplerin intihar anonsuyla gittikleri olayın altından dram çıktı Ekiplerin intihar anonsuyla gittikleri olayın altından dram çıktı         
16:37
Türk pasaportunu aşağılayan bir video çekip, TikTok'ta paylaştılar Türk pasaportunu aşağılayan bir video çekip, TikTok'ta paylaştılar         
16:11
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.04.2021 12:40:55. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Reel kesimde güven Nisan'da 0.2 puan artışla 111'e yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei