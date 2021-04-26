Reel kesimde güven Nisan'da 0.2 puan artışla 111'e yükseldi

Reel kesim güven endeksi RKGE, Nisan'da aylık bazda 0.2 puan artışla 111 düzeyine yükselirken, mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi ise (RKGE-MA) aynı dönemde 2.8 puan azalarak 107.4'e geriledi.

Merkez Bankası'nın (TCMB) verilerine göre;

son üç aydaki toplam sipariş miktarı, sabit sermaye yatırım harcaması, gelecek üç aydaki toplam istihdam, mevcut toplam sipariş miktarı,mevcut mamul mal stokuna ilişkin değerlendirmeler endeksi artış yönünde etkilerken, gelecek üç aydaki ihracat sipariş miktarı,gelecek üç aydaki üretim hacmi,genel gidişata ilişkin değerlendirmeler endeksi azalış yönünde etkiledi.Gelecek on iki aylık dönem sonu itibarıyla yıllık ÜFE beklentisi bir önceki aya göre 1.7 puan artarak yüzde 19.2'ye çıktı.Bu dönemde, içinde bulunduğu sanayi dalındaki genel gidişat konusunda, bir önceki aya kıyasla daha iyimser olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 12.4'e gerilerken, daha kötümser olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 15.3'e, aynı kaldığını belirtenlerin oranı ise yüzde 72.3'e yükseldi.Son üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacminde artış bekleyenler lehine olan gelişme, bir önceki aya kıyasla güçlendi, iç piyasa sipariş miktarı ve ihracat sipariş miktarında azalış bildirenler lehine olan gelişme ise artış bildirenler lehine döndü.TCMB verilerine göre, mevcut toplam siparişlerin mevsim normallerinin altında olduğu yönündeki değerlendirmeler zayıflayarak devam etti, mevcut mamul mal stokları seviyesinin mevsim normallerinin altında olduğu yönündeki değerlendirmeler ise bir önceki aya göre güçlendi.Gelecek üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacmi, iç piyasa sipariş miktarı ve ihracat sipariş miktarında bir önceki ayda artış bekleyenler lehine olan gelişme zayıfladı.Gelecek üç aydaki istihdama ve gelecek on iki aydaki sabit sermaye yatırım harcamasına ilişkin artış yönlü beklentiler de güçlendi.Ortalama birim maliyetlerde, son üç ayda artış olduğunu bildirenler ile gelecek üç ayda artış olacağını bekleyenler lehine olan gelişme ve gelecek üç aydaki satış fiyatına ilişkin artış yönlü beklentiler güçlendi.Ankete katılan işyerlerinin yüzde 43.8'i üretimlerini kısıtlayan faktör bulunmadığını belirtirken, yüzde 16.9'u talep yetersizliğinin üretimlerini kısıtlayan en önemli faktör olduğunu belirtti ve onu sırasıyla hammadde-ekipman yetersizliği, mali imkansızlıklar, diğer faktörler ve işgücü yetersizliği izledi.Son üç aydaki rekabet gücüne ilişkin gelişmelere göre, yurt içi piyasalardaki rekabet gücüne ilişkin olarak bir önceki dönemde artış bildirenler lehine olan gelişme güçlendi.

Avrupa Birliği içindeki ve dışındaki yurt dışı piyasalarda rekabet gücüne ilişkin azalış yönlü değerlendirmeler de artış bildirenler lehine döndü. (Grafik)