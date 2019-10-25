Reel kesimin güveni arttı
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Reel Kesim Güven Endeksi, ekimde bir önceki aya göre 2,1 puan artışla 100,9 seviyesine ulaştı.
Reel Kesim Güven Endeksi, ekimde bir önceki aya göre 2,1 puan artışla 100,9 seviyesine ulaştı.
Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 11:09
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