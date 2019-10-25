Son Dakika Haberleri: Reel kesimin güveni arttı
Son Dakika Ekonomi Reel kesimin güveni arttı

Reel kesimin güveni arttı

49 dakika önce

Reel Kesim Güven Endeksi, ekimde bir önceki aya göre 2,1 puan artışla 100,9 seviyesine ulaştı.

Reel kesimin güveni arttı, System.String[]

Reel Kesim Güven Endeksi, ekimde bir önceki aya göre 2,1 puan artışla 100,9 seviyesine ulaştı.

Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 11:09 
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