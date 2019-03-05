Reel kurda toparlanma sürdü
59 dakika önce
TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru endeksi, TL'de son dönemde görülen toparlanmanın etkisiyle, Şubat'ta 77.24'ye yükseldi.
TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru endeksi, TL'de son dönemde görülen toparlanmanın etkisiyle, Şubat'ta 77.24'ye yükseldi.
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Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 03:00
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