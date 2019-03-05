Son Dakika Haberleri: Reel kurda toparlanma sürdü

Reel kurda toparlanma sürdü

59 dakika önce

TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru endeksi, TL'de son dönemde görülen toparlanmanın etkisiyle, Şubat'ta 77.24'ye yükseldi.

Reel kurda toparlanma sürdü, System.String[]
TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru endeksi, TL'de son dönemde görülen toparlanmanın etkisiyle, Şubat'ta 77.24'ye yükseldi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 03:00 

Ekonomi
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