Reel Sektör Ege Bölgesi Kariyer Fuarında Öğrenciyle Buluştu

Ege Bölgesi Kariyer Fuarı'nın açılışında konuşan Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, "Dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girme hedefinde olan ülkemiz iktisadi alanda önemli bir başarı yakalamıştır. Bu başarıyı sürdürmek, üretim sürecinden istihdama kadar her aşamanın bilim dünyası tarafından desteklenmesiyle mümkündür" dedi.

Fuarın açılış törenine Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. Dr. Salim Atay, Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, İzmir Vali Yardımcısı Erol Türkmen, Adli erkan, katılımcı firma ve kurumların temsilcileri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Yoğun katılımın olduğu törende konuşan TCCB İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. Dr. Salim Atay, kariyer fuarına firma, kurum ve öğrencilerin gösterdiği ilgiden memnun olduklarını belirterek, "Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi olarak ilk defa Türkiye'nin tamamında fırsat eşitliği ve şeffaflığı sağlayabilmek adına böyle bir organizasyon planladık. Yola çıkarken bizim de elimizde hiçbir garantimiz ve örneğimiz yoktu. Ama bugün dördüncüsünü burada İzmir'de yapıyoruz" dedi.

ÖĞRENCİLER REEL SEKTÖR İLE BULUŞTU

Son 16 yıl içinde Türkiye'deki üniversite sayısının 76'dan 206'ya yükseldiğini, bu üniversitelere nitelikli kampüsler ve teknolojik altyapı sağlamanın çok önemli olduğunu anlatan Atay, "Bunları çok şükür kısa zaman içerisinde yaptık. Şimdi sizleri mezun olmadan önce gerçek hayatla buluşturmamız lazım. Reel sektörün 206 üniversiteye birden ulaşması çok mümkün olmayabiliyor. Biz bunu bölgesel fuarlar şeklinde organize ederek, burada 17 üniversite, Trabzon'da 12 üniversite, Erzurum'da 12 üniversite Mersin'de 9 üniversite ile bir araya gelerek hem şirketlerin elini kolaylaştırmış olduk hem de daha yüksek katılımlarla daha coşkulu organizasyonların gerçekleşmesine aracılık etmiş olduk" diye konuştu.

FARKINDALIK YARATACAK ETKİNLİKLERE ÖNEM VERİYORUZ

Kamu kuruluşlarının kariyer etkinliklerine katılamadığına dikkat çeken Atay, bu fuara ise 16 bakanlık ve onlara bağlı şirketlerin katılım gösterdiğini söyledi. Artık devlet kurumlarının da özel sektör gibi gençleri istihdam etmek için rekabete girdiğini, sundukları iş imkanlarını, çalışma ortamlarını anlattıklarını aktaran Atay, bunun şeffaflaşmanın ve liyakatin göstergesi olduğunu söyledi.

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar ise, dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girme hedefinde olan Türkiye'nin son yıllarda iktisadi alanda yakaladığı başarıyı sürdürmesinin, üretim sürecinden istihdama kadar her aşamanın titizlikle planlandığı politikaların bilim dünyası tarafından desteklenmesiyle mümkün olduğunu söyledi. Bu noktada üniversitelerin yürüttüğü kariyer odaklı çalışmaların ön plana çıktığını söyleyen Hotar, "Yapılan etkinlikler ve faaliyetler, iş dünyası ile üniversiteler arasında anlamlı bağların kurulmasını sağlamaktadır. Burada bağlayıcı olan unsurlardan birisi de nitelikli iş gücü olan eğitimli bireylerin, bölge ve ülke ekonomisine kazandırılmasıdır. Bizler, Ege Bölgesi'nin ülke ekonomisindeki rolünü, istihdama sağladığı katkıyı biliyoruz. Özellikle ülkemizin Batı'ya açılan yüzü, sanayi ve ihracat kenti, İzmir'de; istihdamda doğru hedeflere ulaşmanın kamu özel sektör iş birliklerinin daha da geliştirilmesiyle gerçekleşeceğini düşünüyoruz. Burada özel sektörün insan kaynakları noktasındaki ihtiyaç ve taleplerinin doğru şekilde tespit edilmesi kadar; bunlara ilişkin nitelikli ve aranan elaman yetiştirme sorumluğunu üstlenecek üniversitelerin de önemli rolleri üstlenmesi gerektiğine inanıyoruz" diye konuştu.İstihdam konusunda devletin yaptığı teşvikler ve sağladığı olanakların ancak doğru kariyer planlamalarıyla anlam kazanacağına dikkat çeken Prof. Dr. Nükhet Hotar, "Önemli olan üniversitelerin ihtiyaçları karşılayabilmesi ve öğrencilerine de uzun vadeli kariyer planlarında fırsatlar sunabilmesidir. Bunun en sağlıklı şekilde yapılması, tarafların bu tür etkinliklerde edineceği bilgi ve tecrübeyi paylaşmasına bağlıdır" dedi.

PANEL GERÇEKLEŞTİ

Açılış konuşmalarının ardından moderatörlüğünü Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar'ın yaptığı, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörü Prof. Dr. Yusuf Baran, İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bedriye Tunçsiper, Bakırçay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Berktaş ve Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemali Dinçer'in konuşmacı olduğu açılış paneli gerçekleştirildi.

11 BİN ÖĞRENCİ KAYIT YAPTIRDI

Ana sponsorluğunu Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Kutlusan'ın üstlendiği Ege Kariyer Fuarı'nda aralarında Savunma Sanayii Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, TUBİTAK'ın bulunduğu 16 bakanlığa bağlı 33 resmi kurum ve kuruluş ile aralarında Havelsan, Arkas Holding, Bakioğlu Holding, Eczacıbaşı Yapı Ürünleri Grubu gibi önemli şirketlerin olduğu 97 firma stant açtı. Fuara 11 bin öğrenci kayıt yaptırırken, stantlar gün boyu ziyaretçilerin akınına uğradı. Öğrenciler kurum ve firma temsilcilerinden, staj ve istihdam imkanları ile ilgili bilgiler alırken, öğrencilerin kariyer planlama ile ilgili sorunları 17 üniversitenin stantlarında yanıt buldu.