Son Dakika Haberleri: Reel sektör için yeni paket geliyor

Reel sektör için yeni paket geliyor

1 saat önce

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Önümüzdeki günlerde 1-2 kritik konuda, KOBİ'ler önceliğinde reel sektör üzerinde güzel bir paket çalışıyoruz" dedi.

Reel sektör için yeni paket geliyor, System.String[]
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Önümüzdeki günlerde 1-2 kritik konuda, KOBİ'ler önceliğinde reel sektör üzerinde güzel bir paket çalışıyoruz" dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 03:15 

Ekonomi
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