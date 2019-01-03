Reel sektör için yeni paket geliyor
1 saat önce
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Önümüzdeki günlerde 1-2 kritik konuda, KOBİ'ler önceliğinde reel sektör üzerinde güzel bir paket çalışıyoruz" dedi.
Hazine ve Maliye
Bakanı Berat Albayrak
, "Önümüzdeki günlerde 1-2 kritik konuda, KOBİ'ler önceliğinde reel sektör üzerinde güzel bir paket çalışıyoruz" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 03:15
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