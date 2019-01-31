Son Dakika Haberleri: Reel Sektör ile Bankacılar Ankara'da Buluşacak

Reel Sektör ile Bankacılar Ankara'da Buluşacak

1 saat önce

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından yarın Ankara'da, Reel Sektör ile Finans Sektörü Diyalog Güçlendirme Toplantısı yapılacak.

Reel Sektör ile Bankacılar Ankara'da Buluşacak, System.String[]
Türkiye Bankalar Birliği (TBB) ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından yarın Ankara'da, Reel Sektör ile Finans Sektörü Diyalog Güçlendirme Toplantısı yapılacak.

Ankara Ticaret Odasından (ATO) yapılan duyuruya göre, toplantı, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TBB Yönetim Kurulu Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın ile TBB Yönetim Kurulundaki bankaların üst düzey yöneticilerinin katılımıyla gerçekleştirilecek.

Toplantıya Ankara, Afyonkarahisar, Çankırı, Eskişehir, Kırıkkale, Kastamonu ve Karabük olmak üzere 7 ilden 33 oda-borsanın yöneticileri de katılacak.

ATO, Ankara Sanayi Odası ve Ankara Ticaret Borsasının ev sahipliğinde gerçekleştirilecek toplantı öncesinde basın toplantısı düzenlenecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 10:46 Kaynak: AA

Türkiye, Türkiye Bankalar Birliği, Ankara, Ekonomi
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