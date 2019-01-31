Reel Sektör ile Bankacılar Ankara'da Buluşacak
1 saat önce
Türkiye Bankalar Birliği (TBB) ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından yarın Ankara'da, Reel Sektör ile Finans Sektörü Diyalog Güçlendirme Toplantısı yapılacak.
Türkiye Bankalar Birliği
(TBB) ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından yarın Ankara
'da, Reel Sektör ile Finans Sektörü Diyalog Güçlendirme Toplantısı yapılacak.
Ankara Ticaret Odasından (ATO) yapılan duyuruya göre, toplantı, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu
, TBB Yönetim Kurulu Başkanı ve Ziraat Bankası
Genel Müdürü Hüseyin Aydın
ile TBB Yönetim Kurulundaki bankaların üst düzey yöneticilerinin katılımıyla gerçekleştirilecek.
Toplantıya Ankara, Afyonkarahisar
, Çankırı
, Eskişehir
, Kırıkkale
, Kastamonu
ve Karabük
olmak üzere 7 ilden 33 oda-borsanın yöneticileri de katılacak.
ATO, Ankara Sanayi Odası
ve Ankara Ticaret Borsasının ev sahipliğinde gerçekleştirilecek toplantı öncesinde basın toplantısı düzenlenecek.
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 10:46 Kaynak: AA
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