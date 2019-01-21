Reel sektör nasıl borçlanıyor?

İmalat sanayiinde 3 sektör dışında tamamının uzun vadeli borçlarının son bir yıl içinde azalması, yani net borç ödeyici olmaları dikkat çekti.

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Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: 2023'e Kadar Tüm İçecek Ambalajlarında Depozito Uygulamasına Geçeceğiz