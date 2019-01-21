Reel sektör nasıl borçlanıyor?
43 dakika önce
İmalat sanayiinde 3 sektör dışında tamamının uzun vadeli borçlarının son bir yıl içinde azalması, yani net borç ödeyici olmaları dikkat çekti.
İmalat sanayiinde 3 sektör dışında tamamının uzun vadeli borçlarının son bir yıl içinde azalması, yani net borç ödeyici olmaları dikkat çekti.
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Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 06:05
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