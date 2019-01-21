Son Dakika Haberleri: Reel sektör nasıl borçlanıyor?

Reel sektör nasıl borçlanıyor?

43 dakika önce

İmalat sanayiinde 3 sektör dışında tamamının uzun vadeli borçlarının son bir yıl içinde azalması, yani net borç ödeyici olmaları dikkat çekti.

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İmalat sanayiinde 3 sektör dışında tamamının uzun vadeli borçlarının son bir yıl içinde azalması, yani net borç ödeyici olmaları dikkat çekti.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 06:05 

Ekonomi
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