Reel sektör ve bankalar Bursa’da bir araya geldi

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Bu sıkıntılı süreci birlikte atlatacağız. Her iki sektörün de güçlenmesine ihtiyacımız var. Ülkemizin temelleri sağlamdır.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Bu sıkıntılı süreci birlikte atlatacağız. Her iki sektörün de güçlenmesine ihtiyacımız var. Ülkemizin temelleri sağlamdır. Bu tekerlek bu tümsekte kalmayacak. Bunu aşacağız ve yolumuza devam edeceğiz" dedi.

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