Son Dakika Haberleri: Reel sektör ve bankalar Bursa’da bir araya geldi

Reel sektör ve bankalar Bursa’da bir araya geldi

10 dakika önce

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Bu sıkıntılı süreci birlikte atlatacağız. Her iki sektörün de güçlenmesine ihtiyacımız var. Ülkemizin temelleri sağlamdır.

Reel sektör ve bankalar Bursa’da bir araya geldi, System.String[]
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Bu sıkıntılı süreci birlikte atlatacağız. Her iki sektörün de güçlenmesine ihtiyacımız var. Ülkemizin temelleri sağlamdır. Bu tekerlek bu tümsekte kalmayacak. Bunu aşacağız ve yolumuza devam edeceğiz" dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 01:53 

Ekonomi
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