Reel Sektör ve Finans Sektörü Diyalog Güçlendirme Toplantısı
1 saat önce
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Türkiye Bankalar Birliği tarafından düzenlenen 'Reel Sektör ve Finans Sektörü Diyalog Güçlendirme Toplantısı' Bursa Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde yarın Bursa'da yapılıyor.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Türkiye Bankalar Birliği
tarafından düzenlenen 'Reel Sektör ve Finans Sektörü Diyalog Güçlendirme Toplantısı' Bursa
Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde yarın Bursa'da yapılıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 05:48
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