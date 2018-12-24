Son Dakika Haberleri: Reel Sektör ve Finans Sektörü Diyalog Güçlendirme Toplantısı

Reel Sektör ve Finans Sektörü Diyalog Güçlendirme Toplantısı

1 saat önce

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Türkiye Bankalar Birliği tarafından düzenlenen 'Reel Sektör ve Finans Sektörü Diyalog Güçlendirme Toplantısı' Bursa Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde yarın Bursa'da yapılıyor.

Reel Sektör ve Finans Sektörü Diyalog Güçlendirme Toplantısı, System.String[]
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Türkiye Bankalar Birliği tarafından düzenlenen 'Reel Sektör ve Finans Sektörü Diyalog Güçlendirme Toplantısı' Bursa Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde yarın Bursa'da yapılıyor.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 05:48 

Bursa, Türkiye Bankalar Birliği, Türkiye, Ekonomi
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