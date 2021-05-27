"Reel Sektöre Finansman Kaynağı Olarak Sermaye Piyasaları ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler" webinarı - Son Dakika

"Reel Sektöre Finansman Kaynağı Olarak Sermaye Piyasaları ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler" webinarı

27.05.2021 16:39

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkan Yardımcısı Ali Erdurmuş, reel sektör şirketlerinin sermaye piyasalarına girip tahvil veya varlığa dayalı menkul kıymetleştirme (VDMK) tarzı ürünleri ihraç etmelerini çok fazlasıyla göremediklerini belirterek, "Buradaki ihraçları teşvik edebilmek, reel...

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkan Yardımcısı Ali Erdurmuş, reel sektör şirketlerinin sermaye piyasalarına girip tahvil veya varlığa dayalı menkul kıymetleştirme (VDMK) tarzı ürünleri ihraç etmelerini çok fazlasıyla göremediklerini belirterek, "Buradaki ihraçları teşvik edebilmek, reel sektör şirketlerinin de sermaye piyasalarından daha etkin faydalanabilmeleri için orada bir reform eylem planımız var. Hızlı bir şekilde Tahvil Garanti Fonu'nu hayata geçirmeyi planlıyoruz." dedi.

Pasha Bank tarafından OMG Capital Advisors iş birliğiyle "Reel Sektöre Finansman Kaynağı Olarak Sermaye Piyasaları ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler" başlıklı webinar düzenlendi.

Etkinliğin açılışında konuşan SPK Başkan Yardımcısı Erdurmuş, salgın döneminde tüm olumsuz etkilere rağmen hem Türkiye'de hem de tüm dünyada gözlemlenen bir süreç yaşadıklarını, gerek yatırımcılar gerekse şirketler tarafında sermaye piyasalarına ilginin ciddi düzeyde arttığını söyledi.

Erdurmuş, "Aslında biz SPK olarak bu süreci ülkemizdeki bankacılık yoğunluklu finans sektörünün daha sağlıklı ve dengeli bir yapıya kavuşabilmesi ve şirketlerimizin de daha dengeli bir finansman karmasına sahip olabilmeleri için bir fırsat penceresi olarak görüyoruz." dedi.

SPK olarak en önemli öncelikleri arasında "şirketlerin finansmana erişimde sermaye piyasalarının imkanlarını etkin şekilde kullanabilmelerinin" bulunduğunu aktaran Erdurmuş, şirketlerin sermaye piyasalarından "öz kaynak finansmanı" ve "borçlanma araçları" olmak üzere iki temel modelle finansman temin ettiğini bildirdi.

Genel olarak birinci yöntemin daha çok bilindiğini, özel sektör borçlanma araçlarının ise son 10 yılda ciddi ivme kazandığını ifade eden Erdurmuş, bu alanda yapılan düzenlemelere değindi.

Son 3-4 yıldır piyasa ve paydaşlar ile iletişimlerini çok ciddi şekilde artırdıklarını belirten Erdurmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu tarz yapılan düzenlemelerde, modellerde piyasadan aldığımız geri dönüşlere göre hızlı bir şekilde kendi düzenlemelerimizi tekrar gerekirse değiştiriyoruz ve piyasanın önünü bu anlamda da açmak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Tabii ülkemizdeki menkul kıymetleştirmeye konu olabilecek stoklara baktığımızda aslında bu alanda çok gidebileceğimiz yolun olduğu da aşikardır. Çünkü çok ciddi anlamda, gerek bankacılık tarafında gerekse şirketler kesiminde bu anlamda menkul kıymetleştirilecek bir stok olmasına rağmen maalesef menkul kıymetleştirme örnekleri çok da fazla değil. Bu açıdan potansiyelimiz çok ciddi. Bu anlamda biz bu alanın gelişmesini önemsiyoruz."

"Hızlı bir şekilde Tahvil Garanti Fonu'nu hayata geçirmeyi planlıyoruz"

Ali Erdurmuş, menkul kıymetleştirme alanının gelişmesinin önemine değinerek, şirketlerin, halka arz modelinin yanında borçlanma araçları yoluyla da sermaye piyasalarından finansman sağlayabileceğini söyledi.

Son 4-5 yıllık verilere bakıldığında, borçlanma aracı piyasasında bankaların ve diğer finansal kuruluşların reel sektör şirketlerini bariz bir şekilde dışladığının görüldüğünü ifade eden Erdurmuş, şunları kaydetti:

"Maalesef ihraçlarda gördüğümüz gibi reel sektör şirketlerinin sermaye piyasalarına girip tahvil ihraç etmeleri veya VDMK tarzı ürünleri ihraç etmelerini çok fazlasıyla göremiyoruz. Ekonomi reform paketinde de açıklandığı üzere, buradaki ihraçları teşvik edebilmek, reel sektör şirketlerinin de sermaye piyasalarından daha etkin faydalanabilmeleri için orada bir reform eylem planımız var. Burada hızlı bir şekilde Tahvil Garanti Fonu'nu hayata geçirmeyi planlıyoruz.

Aynı zamanda bir diğer önerimiz; menkul kıymetleştirme anlamında, yeni bir ürünü sermaye piyasalarına kazandırma anlamında da Projeye Dayalı Menkul Kıymetler ve Proje Finansmanı Fonu'nu da son aşamaya getirmiş durumdayız. Onu da hayata geçireceğiz. Sermaye piyasalarımızdaki menkul kıymetleştirme ürünlerinin çeşitlendirilmesi anlamında SPK olarak elimizden geldiğince gayret göstermeye çalışıyoruz."

"Şirketlerin sermaye piyasalarından fon sağlamalarını çok önemsiyoruz"

SPK Başkan Yardımcısı Erdurmuş, menkul kıymetleştirme ve borçlanma aracı piyasasının son 10 yılda ortaya çıktığını, yıllık önemli bir ihraç hacmine ulaşıldığını ancak burada, çoğunlukla bankaların ve finansal kuruluşların bu imkanı kullandığını söyledi.

Erdurmuş, "Biz bu tarz organizasyonlarla VDMK ve benzeri ürünlerle asıl reel sektörü, üretime ve istihdama katkı sağlayan şirketlerin sermaye piyasalarımıza gelerek buradan fon sağlamalarını çok önemsiyoruz. Çalışmalarımızı da son dönemlerde aslında biraz bu odakla yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Pasha Bank'ın 2020 hedefi VDMK ihraçlarıyla 100 milyon liralık ilave kaynak

Pasha Bank Genel Müdürü Cenk Eynehan ise Banka'nın, sermaye piyasası araçlarını kullanarak kendisine kaynak yaratırken, kaliteli varlık havuzuna sahip müşterilerine fon sağlanmasına aracılık etmek amacıyla da geçen yıl varlık finansman fonları kurduğunu anlattı.

Tarım ve otomotiv sektörlerinde faaliyet gösteren müşterilerinin geçen yıldan bu zamana kadar toplamda 165 milyon liralık varlığa dayalı menkul kıymet ihraçlarına aracılık ettiklerini bildiren Eynehan, "Her müşterimize özel tasarladığımız bu ihraçların arkasında güçlü ve çoklu teminat yapısı ve yatırımcılar açısından da cazip getiri imkanı bulunmaktadır.

Bu tür işlemlerin gelişmiş sermaye piyasasına sahip ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de hız kazanarak artmasını istiyoruz ve Pasha Bank olarak bu konuda hem müşterilerimize hem yatırımcılara her türlü desteği vermeye hazırız. Önümüzdeki aylarda da planladığımız varlığa dayalı menkul kıymet ihraçlarıyla yıl sonuna kadar reel sektöre 100 milyon liralık ilave kaynak yaratılmasını hedefliyoruz." şeklinde konuştu.

Sermaye Piyasası Kurulu, Türkiye, Finans, Reform, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi 'Reel Sektöre Finansman Kaynağı Olarak Sermaye Piyasaları ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler' webinarı - Son Dakika Ekonomi


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