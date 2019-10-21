Son Dakika Haberleri: Reel sektöre yeni kredi paketi gelilyor
Son Dakika Ekonomi Reel sektöre yeni kredi paketi gelilyor

Reel sektöre yeni kredi paketi gelilyor

28 dakika önce

İşsizlikle mücadele odaklı, 10 ve üstünde işçi çalıştıran firmalara düşük faizli ve vade avantajlı yeni bir kredi paketinin hazırlandığı öğrenildi.

Reel sektöre yeni kredi paketi gelilyor, System.String[]

İşsizlikle mücadele odaklı, 10 ve üstünde işçi çalıştıran firmalara düşük faizli ve vade avantajlı yeni bir kredi paketinin hazırlandığı öğrenildi.

İşçi, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 12:41 
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