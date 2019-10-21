Reel sektöre yeni kredi paketi gelilyor
28 dakika önce
İşsizlikle mücadele odaklı, 10 ve üstünde işçi çalıştıran firmalara düşük faizli ve vade avantajlı yeni bir kredi paketinin hazırlandığı öğrenildi.
İşsizlikle mücadele odaklı, 10 ve üstünde işçi çalıştıran firmalara düşük faizli ve vade avantajlı yeni bir kredi paketinin hazırlandığı öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 12:41
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