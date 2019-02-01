Reel Sektörle Finans Sektörü Diyalog Güçlendirme Toplantısı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Türk özel sektörü olarak geleceğimizden ümitliyiz.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Türk özel sektörü olarak geleceğimizden ümitliyiz. Gerek bankalarımız, gerek hükümetimizin desteğiyle bu sıkıntılı dönemi aşma noktasına geldik. Bundan sonra önümüz daha açık olacak" dedi.



Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran ve Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Başkanı Hüseyin Aydın'ın katılımıyla 'Reel Sektörle Finans Sektörü Diyalog Güçlendirme Toplantısı' düzenlendi. Birçok bankanın genel müdür ve genel müdür yardımcılarının da katıldığı toplantı öncesi bir konuşma yapan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, TOBB ve Türkiye Bankalar Birliği olarak Anadolu ortak toplantısının 13'üncüsünü Ankara'da gerçekleştirdiklerini kaydederek, "12 büyük bankamızın genel müdürleri ve genel müdür yardımcılarıyla beraber bir toplantı yapıyoruz. Reel sektör ve finans sektörü olarak hep beraber Anadolu'yu dolaştık" dedi.



"Reel sektör ve bankacılar aynı masada beraberiz" diyen Hisarcıklıoğlu konuşmasına şöyle devam etti:



"Bu birbirimizi daha iyi anlayacağımızın ve geleceğimiz açısından da ümit verici bir gelişme olduğunun somut göstergesi. Ortak çözümleri hep birlikte geliştiriyoruz. Reel sektörde sıkıntı olursa finans sektöründe sıkıntı olur, finans sektöründe sıkıntı olursa reel sektörde sıkıntı olur. Finansmanın önünü açık tutmamız lazım. Türk özel sektörü olarak geleceğimizden ümitliyiz. Gerek bankalarımız, gerek hükümetimizin desteğiyle bu sıkıntılı dönemi aşma noktasına geldik. Bundan sonra önümüz daha açık olacak."



"Her şey beklentilerimiz doğrultusunda devam ediyor"



TBB Başkanı Hüseyin Aydın ise, "Bundan sonra Türkiye'nin tamamına ulaşmış olacağız. Dertleşmek için buraya geldik. Reel sektör ve finans sektörü olarak işleri daha iyi yapabilmek adına neler yapabileceğimizi hep birlikte göreceğiz. Piyasalar sakinleşti. Her şey beklentilerimiz doğrultusunda devam ediyor. Faiz oranları düşüyor. Kur daha stabil şekilde seyrediyor. Enflasyon beklenenden daha iyi bir durumda. Özetle makro göstergelerde güçlü bir dengelenme var, bütçede ve cari açıkta. Bunlar bize daha iyi bir faaliyet ortamının olduğunu gösteriyor. Bankacılık sektörü güçlüdür, deneyimlidir" şeklinde konuştu.



Toplantı, konuşmaların ardından basına kapalı olarak gerçekleşti. - ANKARA

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