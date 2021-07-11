Reels şampiyonu oldu

'Benim O' şarkısıyla müzik listelerindeki liderliğini vermemekte kararlı olan güzel şarkıcı Tuğba Yurt, sosyal medyada da 1 numara oldu.

İnstagram'ın haftalık verilerine göre 'Benim O' şarkısı ile bir numaraya yerleşen güzel şarkıcı, yüz bini akşın hazırlanan reels videosu ile liderliği ele aldı. 'Yaz Gülü' şarkısı için hazırlanan 65 bini aşkın reels videosuyla geçtiğimiz haftanın lideri ise Yalın olmuştu… Güzel şarkıcı, seslendirdiği akustik eserlerle de dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor…