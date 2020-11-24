Reema Dodin, Beyaz Saray'da üst düzey görev alan ilk Filistinli olacak - Son Dakika

Reema Dodin, Beyaz Saray'da üst düzey görev alan ilk Filistinli olacak

24.11.2020 17:21
Reema Dodin, Beyaz Saray'da üst düzey görev alan ilk Filistinli olacak, System.String[]

ABD başkanlığına seçilen Joe Biden'ın, Beyaz Saray Yasal Düzenleme Ofisi Direktör Yardımcısı olacağını açıkladığı Reema Dodin, Beyaz Saray'da üst düzey görev yapan ilk Filistinli olacak.

ABD başkanlığına seçilen Joe Biden'ın, Beyaz Saray Yasal Düzenleme Ofisi Direktör Yardımcısı olacağını açıkladığı Reema Dodin, Beyaz Saray'da üst düzey görev yapan ilk Filistinli olacak.

ABD'de 3 Kasım'da yapılan seçimlerden zaferle çıkan Joe Biden, 20 Ocak'taki göreve başlama töreninden sonra çalışacağı kritik isimleri de duyurmaya başladı.

Biden'ın geçiş süreci ekibinden dün yapılan açıklamada, Filistin kökenli bir Amerikalı olan Reema Dodin'in, Beyaz Saray Yasal Düzenleme Ofisi Direktör Yardımcılığı görevine getirileceği belirtildi.

Amerikan basınına yansıyan haberlerde, Dodin'in Beyaz Saray'da üst düzey görev yapacak ilk Filistinli-Amerikalı olduğu vurgulandı.

Filistinli göçmen bir ailenin çocuğu olarak California'da dünyaya gelen Dodin, Berkeley ve Illinios Üniversitelerinde eğitim aldı.

Demokrat Senatör Richard Durbin'in özel kalem yardımcılığı görevini yürüten Dodin, aynı zamanda bir dönem Ürdün'de Sosyal İşler Bakanı olarak görev yapan Mustafa Dodin'in torunu.

Amerika Birleşik Devletleri, Beyaz Saray, Joe Biden, Kasım, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Reema Dodin, Beyaz Saray'da üst düzey görev alan ilk Filistinli olacak - Son Dakika


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